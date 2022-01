Mais de 22 mil crianças já receberam uma dose de vacina contra Covid-19 no Estado

De acordo com levantamento realizado pela Secretaria da Saúde (SES) diretamente com os municípios, mais de 22 mil crianças já receberam uma dose da vacina contra a Covid-19 no Rio Grande do Sul, até o fim da tarde desta terça-feira (25/1). A maioria tem alguma comorbidade ou faz parte da turma dos mais velhos da faixa etária que pode se vacinar (10 e 11 anos).

A pesquisa foi respondida até o momento por 388 dos 497 municípios gaúchos e realizada tendo em vista a dificuldade de se obter dados da campanha de vacinação infantil por meio do Sistema de Informações do Plano Nacional de Imunização (SI-PNI). Até que o sistema seja estabilizado, a SES fará o acompanhamento próprio.