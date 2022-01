Defesa Civil assina termo de compromisso para ponte de R$ 190 mil em Dionísio Cerqueira

O Secretário-chefe da Defesa Civil de Santa Catarina, David Busarello, e o presidente da Assembleia Legislativa, Mauro de Nadal, assinaram o termo de compromisso para a instalação de um kit de transposição no município de Dionísio Cerqueira. A ponte, de 22x6,25 metros, atenderá aos moradores da localidade de Linha Seca e representa um investimento de R$ 190.186,00 do Governo do Estado de Santa Catarina.

O ato foi realizado na Alesc e contou com a presença do prefeito de Dionísio Cerqueira, Thyago Gnoatto. “O Governo tem investido muito nos municípios e atuado prontamente para as respostas em casos de eventos adversos, como ocorreu em Dionísio Cerqueira”, disse David Busarello. “Essa nova ponte de concreto, com 22 metros, será construída acima da cota de enchente trazendo segurança para a comunidade. Também estamos atuando na localidade para combater os efeitos da estiagem”, concluiu.

“Temos só que agradecer ao governo Carlos Moisés, à Alesc e a Defesa Civil pela agilidade no atendimento e brilhante trabalho no socorro aos municípios. A ponte de madeira existente no local foi levada pela enxurrada e essa nova estrutura vai atender muitas famílias da região”, afirmou o prefeito de Dionísio Cerqueira.

Mauro de Nadal destacou a sintonia existente entre a Assembleia Legislativa, o Governo do Estado e os municípios de Santa Catarina. “Há um trabalho de muita sintonia entre os poderes. A Alesc tem destinado recursos, como é o caso do socorro à estiagem que atinge os municípios do oeste catarinense”, afirmou. “Essa agilidade da Defesa Civil tem dado resultados: é preciso responder à altura e de forma rápida para atendimento aos municípios’.

Durante o ano de 2021, o Governo de Santa Catarina, por meio da Defesa Civil, entregou 24 kits de transposição para 19 municípios do estado. O número representa uma ponte entregue a cada 15 dias.

O valor total investido foi de R$ 2.248.166,02. Outros 54 termos de compromisso já foram assinados entre a DCSC e 26 municípios, o que representa investimento de R$ 6.046.578,70 do Governo de Santa Catarina.