Governo do Estado constrói açudes para armazenar água em Miraguaí

Foi construído pelo governo do estado, açudes em propriedades rurais para armazenamento de água para consumo de animais.

O produtor Álvaro Paraíba, morador de Miraguaí, é um dos que espera pela chuva para encher o novo açude construído através do Programa Estadual de Apoio e Ampliação à Infraestrutura Rural, que no momento já construiu 10 açudes no município.

Mas enquanto não chove para encher o novo e único reservatório de água da propriedade, Paraíba sobe e desce o morro para levar o gado até um riacho, onde os animais saciam a sede.

