Busto registra para a história a contribuição de Padre Guido em Tenente Portela

Um bonito evento marcou ontem os 50 anos do Padre Guido Taffarel em Tenente Portela. O sacerdote chegou no município no dia 23 de janeiro de 1972.

Uma missa de ação de graças foi o ponto alto das comemorações. Na sequencia a comunidade católica prestou uma homenagem que vai registrar a participação ativa do padre Guido em Tenente Portela ao longo da história com a inauguração de um busto que ficará exposto em frente a Igreja Matriz da Paróquia Nossa Senhora Aparecida.

Também foi realizado um almoço e a tarde contou com apresentações culturais. O evento foi reduzido em virtude dos casos de Covid-19, com o número de fichas para almoço limitada a 300, que se esgotaram rapidamente.

