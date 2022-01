Vista Gaúcha conta com dois distritos industriais

O município de Vista Gaúcha vem investindo na geração de emprego e renda e possibilitando os incentivos aos empreendimentos locais. Para isso já está em funcionamento dois distritos industrias dentro do perímetro urbano. A informação foi repassada pelo prefeito Claudemir Locatelli em entrevista na última semana no Estação Província.

Segundo o prefeito Locatelli foram construídos dois espaços para aumentar as possibilidades de investimento e instalação de empreendimentos. No primeiro funciona a área mais ligada a serviços gerais, com destaque também para a área de comércio e no segundo estão instaladas as indústrias e agroindústrias locais.

O prefeito também informou que nos próximos dias deverá ser colocado em funcionamento o Sistema de Inspeção Municipal, que terá a função de certificar os produtos produzidos no município de acordo coma legislação atual e possibilitando assim que a produção de Vista Gaúcha possa ser comercializada em qualquer parte do estado.

