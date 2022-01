Prefeito de Tenente Portela anuncia que vai vetar emendas em projeto de reajuste dos servidores

O prefeito de Tenente Portela divulgou através da sua assessoria que vai vetar as emendas que foram feitas na sessão extraordinária da Câmara de Vereadores na última sexta-feira, sobre o projeto de reajuste dos servidores municipais. O prefeito realizou uma reunião com os sindicatos e comunicou a sua decisão.

No projeto original previa a reposição de 10,06% na folha de janeiro e mais 4,52% na folha de junho para todos os servidores. No entanto uma emenda da vereadora Luísa da Silva Barth, MDB, mudou o projeto e entre outros pontos aprovou a antecipação do aumento, situação, que segundo o prefeito é impossível de se colocar em prática.

Agora o veto do prefeito volta para a Câmara de Vereadores, que devem analisar e votar o veto do prefeito. Se o veto for mantido o projeto original deverá ser sancionado, se for derrubado pelos vereadores a administração ameaça na nota de judicializar a questão.

Na mesma nota divulgada pela prefeitura, a administração afirma que com a decisão da Câmara de Vereadores, não haverá mais tempo hábil para reajustar os salários dos servidores já em no mês de janeiro.

