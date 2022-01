Caminhódromo será construído em avenida de Tenente Portela

A Secretária de Políticas Estruturantes e Zeladoria do município de Tenente Portela concedeu entrevista ao Estação Província na manhã de hoje onde falou sobre a construção de um caminhódromo junto da avenida Ceres.

Naquele momento o projeto ainda estava aguardando a confirmação de aprovação junto ao Governo do Estado, mas logo depois da entrevista, a secretária entrou em contato com a nossa reportagem afirmando que o projeto foi confirmado.

Agora o município vai iniciar o processo de licitação, tanto do asfaltamento, quanto da construção do caminhódoromo junto a avenida. O local também terá seus canteiros completamente remodelados, mudando consideravelmente os aspectos de uma das maiores avenidas do município de Tenente Portela.

