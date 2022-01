Escritor Haroldo Costa abre segunda temporada dos Depoimentos Cariocas

O produtor, ator e escritor Haroldo Costa abre a temporada 2022 dos Depoimentos Cariocas, produzidos pelo Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Governo e Integridade Pública (Segovi). A série de entrevistas foi iniciada no ano passado e registra as memórias de grandes cariocas – nascidos no Rio de Janeiro ou honorários - e suas reflexões sobre a relação com a cidade.

A entrevista estará disponível hoje (25), no YouTube do Arquivo Geral da Cidade, a partir das 17h. Nascido há 91 anos, no bairro de Piedade, zona norte da capital fluminense, Haroldo Costa relembrou a infância em Maceió, onde viveu até os 10 anos e foi criado por sua tia, Isabel Costa, e o retorno ao Rio de Janeiro, no começo da década de 1940, quando estudou na Escola Deodoro, na Glória e, depois, no Colégio Pedro II, onde foi aluno de Mello e Souza e José Oiticica, entre outros professores.

Teatro e samba

O depoimento foi aberto pelo Secretário de Governo e Integridade Pública, Marcelo Calero, e conduzido pela presidente do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, Rosa Maria Araujo. Durante a entrevista, que contou ainda com as participações especiais da escritora Rachel Valença e da ex-porta-bandeira da Portela Vilma Nascimento que enviaram perguntas ao convidado, Costa relembrou sua carreira no teatro e a relação com o samba.

Haroldo Costa citou grandes momentos de sua trajetória, como a participação no Teatro Experimental do Negro (1947), a atuação como protagonista na peça Orfeu da Conceição (1956) e os livros que escreveu sobre a história do samba e, em particular, de sua escola do coração: a Acadêmicos do Salgueiro.

Antes de Haroldo Costa, outros grandes nomes da cidade passaram pelos Depoimentos Cariocas em 2021, deixando suas memórias, entre eles, os escritores Zuenir Ventura, Nei Lopes e Ruy Castro, o cineasta Cacá Diegues e a cantora Áurea Martins. Todas as entrevistas da série estão disponíveis e podem ser acessadas pela internet.