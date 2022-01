DF vai castrar 3,2 mil cães e gatos

A campanha de castração de cães e gatos no Distrito Federal começará nesta quinta-feira (27), quando terá início a primeira etapa de cadastro, a ser feita por donos de cachorros e gatos interessados no serviço. As inscrições se encerram na sexta-feira (28).

De acordo com o governo do DF, a campanha de 2022 oferecerá 3.236 vagas. O resultado sairá em 4 de fevereiro, e as cirurgias serão feitas entre 8 de fevereiro e 18 de março, nas clínicas Coração Peludinho, no Gama; Dr. Juzo, em Samambaia; PedAdote, no Paranoá, e Animais Hospital Veterinário, em Ceilândia.

As inscrições deverão ser feitas no site do Instituto Brasília Ambiental, tendo por base a espécie e o sexo do animal. A manhã do dia 27 (a partir das 10h) será dedicada somente a gatos. Serão 798 vagas. Às 14 horas, terá início o cadastro para as 744 vagas para castração de cachorros.

O dia 28 será dedicado às inscrições das fêmeas. Na parte da manhã, para preencher as 952 vagas para castração de gatas; e à tarde, para o preenchimento das 742 vagas para castração de cadelas.

Clique aqui para acessar o site do Ibram.

De acordo com o Ibram, a conclusão do cadastro não garante a vaga para o animal. “O resultado final com a lista dos contemplados será publicado até 4 de fevereiro, também no site do órgão, assim como as respectivas datas das cirurgias, conforme escolha no ato do cadastro”.