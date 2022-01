Publicada a licitação para a pavimentação da SC-414, entre Blumenau e Luiz Alves

Quem aguarda por uma obra há 60 anos, como a moradora da Vila Itoupava, Blumenau, Paula Steinbach, 71 anos, se emociona com a notícia do documento assinado nesta segunda-feira, 24, na Secretaria de Estado da Infraestrutura. Trata-se do edital de licitação para escolher a empresa que ficará responsável pela pavimentação da SC-414, que liga a localidade a Luiz Alves (passando por Massaranduba). A publicação já foi feita no Diário Oficial do Estado (DOE).

Rodovia estratégica para ligar a SC-108 à BR-101, a SC-414 passará a ser, também, uma alternativa à BR-470 para quem mora na região ou precisa se deslocar. Além disso, facilita o acesso a escolas, postos de saúde, estabelecimentos comerciais e propriedades rurais.

“Eu sou uma idosa e achei que não ia mais ver essa obra acontecer. Ninguém mais aguenta tanta poeira e tanta lama. Muita gente prometeu, mas agora é que a gente vê um documento assinado. Agora sim”, comemorou Paula, ao receber a notícia da licitação.

O secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, tenente-coronel Thiago Vieira, explica que a política municipalista do Governo do Estado e a gestão colaborativa dos líderes da região auxiliaram para o andamento do processo.

“O projeto de engenharia para a pavimentação era muito antigo, tinha cerca de 10 anos, e adiantei aos prefeitos que se conseguissem atualizar, licitaríamos a obra. A Associação dos Municípios do Vale do Itapocu (Amvali) providenciou o estudo e nos entregou em novembro. Agora,como prometido, estamos publicando o edital”, explicou Vieira.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

A obra

O intendente do Distrito de Vila Itoupava, Blumenau, administrador Leandro Índio da Silva, destaca que a chegada do asfalto representa mais uma conexão direta entre a região norte de Blumenau e o litoral. São 12,79 km de estrada a serem pavimentados. Para isso, estão previstas obras como terraplenagem, pavimentação, drenagem, contenções, sinalização, duas pontes e outros serviços. O investimento previsto é de R$ 63,55 milhões. O prazo de execução é de 15 meses a contar da ordem de serviço.