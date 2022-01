Governador recebe convites para posse das novas gestões da Ajuris e do Tribunal de Justiça Militar

O governador Eduardo Leite recebeu, na tarde desta segunda-feira (24/1), no Palácio Piratini, os convites para as cerimônias de posse da nova administração da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris) e da nova gestão do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul (TJM-RS).

O presidente eleito da Ajuris, Cláudio Luís Martinewsk, entregou ao governador o convite para a posse dos magistrados eleitos para a administração do biênio 2022/2023, que ocorre em 1º de fevereiro, às 17h, no Auditório Mondercil Paulo de Moraes, na sede do Ministério Público do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre.

Nova gestão do Tribunal de Justiça Militar entregou ao governador convite para a posse - Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

Do desembargador militar Amilcar Macedo, presidente eleito doTJM-RS, o governador recebeu o convite para a posse da nova gestão para o biênio 2022/2023. A cerimônia ocorre em 7 de fevereiro, às 15h, no Salão Nobre do Comando-Geral da Brigada Militar, na capital.