Vacinação de crianças entre seis e 11 anos com Coronavac começa na quarta (26)

A vacinação contra Covid-19 de crianças entre seis e 11 anos com Coronavac começa na quarta-feira (26/1) em todos os municípios do Estado que tenham doses estocadas. A decisão foi pactuada pela Secretaria da Saúde (SES) nesta segunda-feira (24/1), por meio da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), que operacionalizou a aplicação para o público de seis a 17 anos do imunizante desenvolvido pelo Instituto Butantan e a farmacêutica chinesa Sinovac. A prioridade são crianças de seis a 11 anos e, excepcionalmente, adolescentes de 12 a 17 anos, em caso de disponibilidade do imunizante.

Na sexta-feira passada (21/1), o Ministério da Saúde incluiu o imunizante para esta faixa etária no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO). No fim de semana e nesta segunda, a SES avaliou estoques das Coordenadorias Regionais de Saúde (CRSs) e iniciou o balanço com os municípios para ter o diagnóstico completo do quantitativo de doses à disposição em cada um.

A SES tem 83,3 mil doses de Coronavac na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi), em Porto Alegre. O quantitativo deve ser distribuído na quarta-feira. Nas coordenadorias regionais e municípios, o levantamento segue até terça-feira (23/1), quando haverá a consolidação dos dados de todo o Rio Grande do Sul.

Para ampliar a oferta, a SES aguarda nova remessa do Ministério da Saúde, que tem 6 milhões de doses disponíveis no Centro de Distribuição de Insumos Estratégicos de Saúde, em Guarulhos (SP).

Segundo nota técnica do ministério, o imunizante Coronavac não deve ser aplicado em imunocomprometidos. Para os demais públicos da faixa etária, a dose aprovada da vacina, produzida a partir do vírus inativado, é a mesma usada para adultos, com um intervalo de 28 dias entre a primeira e segunda aplicação.

A vacinação de crianças deve seguir as orientações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A aplicação ocorre em ambiente específico e segregado, onde a criança fica em observação por 20 minutos. A vacina contra Covid-19 não deve ser aplicada concomitantemente com outras.

O Rio Grande do Sul já utiliza a vacina da Pfizer para a imunização do público de cinco a 11 anos, com as doses pediátricas, e de 12 a 17, com a dose normal para adultos.