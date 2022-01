Estado assina 11 convênios para obras de pavimentação e infraestrutura em 10 municípios

O governo do Estado, por meio do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), firmou nesta segunda-feira (24/1), no Palácio Piratini, 11 convênios com dez municípios para pavimentação e melhorias na infraestrutura viária. No total, o investimento nas obras será de R$ 110,3 milhões, sendo R$ 93,7 milhões em recursos do Estado e o restante de contrapartida dos municípios.

Os convênios foram assinados pelo governador Eduardo Leite e pelos representantes dos municípios de Aratiba, Barra do Rio Azul, Candiota, Erechim, Hulha Negra, Imbé, Itatiba do Sul, Nova Ramada, Pinhal e Roca Sales.

O governador destacou o impacto dos investimentos na economia das regiões e do Estado, desde o processo de execução das obras até a finalização. “São obras estruturantes, com impacto nestes municípios e nas suas regiões, cujos recursos e o fluxo de caixa estão assegurados no orçamento. Essas obras já vão mostrar os seus efeitos em curto prazo, gerando empregos e girando a nossa economia com a contratação de operários, aluguel de máquinas e compra de insumos. Em longo prazo, esses investimentos em infraestrutura geram redução de custos logísticos e um ambiente com mais competitividade, mudando a vida das comunidades e melhorando a vida das pessoas”, disse o governador.

"Essas obras já vão mostrar os seus efeitos em curto prazo, gerando empregos e girando a nossa economia", disse Leite - Foto: Felipe Dalla Valle / Palácio Piratini

A partir da assinatura dos convênios, a licitação e a execução das obras serão de responsabilidade dos municípios. Além dos prefeitos e representantes das cidades contempladas com os recursos, também assinaram o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, e o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino.

O secretário Costella lembrou que muitas das obras agora garantidas pelos convênios eram reivindicadas há décadas pelos municípios. “Essas obras tão esperadas pelas comunidades, algumas aguardadas há mais de 30 anos, agora deixam de ser sonho e se tornam uma realidade, com recursos já disponibilizados. Isso é o que entendemos que é nosso dever e obrigação: devolver à sociedade as condições para uma vida melhor por meio de estradas melhores e mais seguras, que salvam vidas e geram desenvolvimento”, afirmou Costella.

“Obras tão esperadas pelas comunidades, agora deixam de ser sonho e se tornam realidade", disse o secretário Costella - Foto: Felipe Dalla Valle / Palácio Piratini

Detalhamento dos convênios:

•Aratiba

Pavimentação da estrada municipal entre Barra do Rio Azul, Aratiba e Erechim até a ERS- 420, no perímetro do município.

Investimento total: R$ 9,4 milhões, sendo R$ 6,59 milhões em recursos do Estado.

•Candiota

Recuperação do pavimento asfáltico da rodovia Miguel Arlindo Câmara

Investimento total: R$ 11,7 milhões, sendo R$ 9,9 milhões em recursos do Estado.

•Nova Ramada

Pavimentação da ERS-593, no trecho do entroncamento com a ERS-155 até o perímetro urbano do município.

Investimento total: R$ 13,9 milhões, sendo R$ 9 milhões em recursos do Estado.

•Imbé

Construção de binário ligando Imbé, na avenida Nilza Godoy, na altura da rua Caxias do Sul, a Tramandaí, na altura da avenida Beira Rio.

Investimento total: R$ 36,6 milhões, sendo R$ 34 milhões em recursos do Estado.

•Erechim

Pavimentação da estrada municipal entre Barra do Rio Azul, Aratiba e Erechim até a ERS- 420, no perímetro do município.

Investimento total: R$ 4 milhões, sendo R$ 3,4 milhões em recursos do Estado.

•Hulha Negra

Pavimentação de trecho do início da BR-293 até o frigorífico Pampeano.

Investimento total: R$ 5 milhões, sendo R$ 4,29 milhões em recursos do Estado.

•Itatiba do Sul

Pavimentação da estrada entre Itatiba do Sul e Barra do Rio Azul

Investimento total: R$ 4,6 milhões, sendo R$ 4,15 milhões em recursos do Estado.

•Barra do Rio Azul

1º Convênio

Ligação asfáltica até Itatiba do Sul (ERS-137)

Investimento total: R$ 8,9 milhões, sendo R$ 8 milhões em recursos do Estado.

2º Convênio

Pavimentação da estrada municipal entre Barra do Rio Azul, Aratiba e Erechim até a ERS-420, no perímetro do município.

Investimento total: R$ 9,2 milhões, sendo R$ 8,3 milhões em recursos do Estado.

• Roca Sales

Ligação asfáltica da rota “Pelos Caminhos do Pão e do Vinho”, etapa 2

Investimento total: R$ 5,5 milhões, sendo R$ 5 milhões em recursos do Estado.

•Pinhal

Pavimentação sobre a base de rua lateral 1, trecho entre a av. Bandeira e o Distrito Industrial II.

Investimento total: R$ 1,2 milhão, sendo R$ 800 mil em recursos do Estado.