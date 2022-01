No Avançar no Turismo, Estado lança convênios de parques urbanos com municípios

O governador Eduardo Leite e o secretário de Turismo, Ronaldo Santini, assinam, nesta terça-feira (25/1), às 16h30, convênios de parques urbanos, que fazem parte do Avançar no Turismo.

A assinatura será no Salão Alberto Pasqualini, no Palácio Piratini, e terá transmissão pelos canais oficiais do governo do Estado. Além do governador e do secretário, o evento também contará com a presença de prefeitos que assinarão os convênios.

Aviso de pauta

O quê: assinatura de convênios de parques urbanos do Avançar no Turismo

Quando: terça-feira (25/1), às 16h30

Onde: Salão Alberto Pasqualini - Palácio Piratini

Plataforma:canais oficiais do governo do Estado