Governo Municipal realiza seminário para avaliar e planejar ações

Foi realizado no auditório do CRAS o primeiro seminário de avaliação, planejamento e execução (SAPE), do Governo Municipal de Tenente Portela.

O evento foi realizado na sexta-feira, 21, teve dois períodos manhã e tarde, contou com a participação do Prefeito, vice-prefeito, secretários, adjuntos e diretores. O objetivo do evento foi definir e pontuar metas futuras para esse ano.

Os gestores apresentaram indicadores das ações realizadas em 2021 e pontuaram as metas.

A partir do seminário, será elaborado um plano estratégico com objetivos para 2022, que apresentará o conjunto de programas, obras e iniciativas que serão priorizadas ao longo do ano.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.