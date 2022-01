Leite recebe publicação da Assembleia Legislativa que discute a retomada depois da pandemia

O governador Eduardo Leite recebeu do presidente da Assembleia Legislativa, Gabriel Souza, na tarde desta segunda-feira (24/1), a publicação intituladaA retomada baseada em evidências, que reúne estudos e pesquisas resultantes do projeto O RS Pós-Pandemia. A entrega ocorreu durante um evento realizado no Salão Júlio de Castilhos, na sede do Parlamento.

Leite exaltou a importância de argumentos técnicos para o encaminhamento de soluções. “Na medida em que a gente busca, com um trabalho baseado em evidência científica e com pesquisa, tornar mais objetiva a apuração da realidade, a gente consegue diminuir as diferenças de ordem política. Naturalmente, a política tem alta dose de subjetividade, da interpretação que cada um faz da realidade a partir da sua própria sensibilidade, das circunstâncias e do seu contexto. Porém, quanto mais pudermos trazer para um debate objetivo, sobre dados, números e evidências, maior a possibilidade de promovermos convergências”, disse o governador.

O ato de entrega foi a finalização do projeto que teve, a partir de cinco seminários e quatro pesquisas de opinião, o objetivo de construir soluções, por meio de ações emergenciais legislativas ou políticas públicas, que auxiliassem na retomada da normalidade após o término da pandemia.