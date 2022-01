Segue a vacinação de crianças contra a Covid-19 em Tenente Portela

A Secretaria Municipal de Saúde retoma nesta terça-feira (25/01), a vacinação de crianças contra a Covid-19. A faixa etária é de 5 a 11, para crianças com comorbidades ou deficiência permanente e de 11 anos, para crianças sem comorbidades. A imunização deste público-alvo começou na última quinta, 20.

Até agora, 10 crianças foram vacinadas, em Tenente Portela. O Município recebeu 70 doses para crianças com comorbidades e 390 destinadas às crianças indígenas. Nas unidades de saúde da Terra do Guarita, a vacinação terá início também nesta terça, 25.

A vacinação é feita na Sala de Vacinas do ESF 2 (Postão), no horário das 8h às 11h e das 13h30min às 16horas.

Fique atento:

-É necessário apresentar documento que comprove a comorbidade ou deficiência (receita, resultado de exame ou prontuário).

-É preciso levar a Caderneta de Vacinação, o Cartão SUS ou o CPF da criança.

-A vacina será aplicada mediante a presença dos pais ou responsáveis pela criança.

-Por precaução recomenda-se que as crianças permaneçam no local.

