Obras do Programa Cidade Integrada começaram hoje no Jacarezinho

As primeiras ações do Programa Cidade Integrada na comunidade do Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro, começaram hoje (24), com obras de saneamento e limpeza de rios.

O Instituto Estadual do Ambiente (Inea), vinculado à Secretaria de Estado do Ambiente, levou máquinas para a comunidade para as obras de macrodrenagem, que incluem a limpeza e o desassoreamento, retirada de entulhos e materiais que obstruem o escoamento natural dos rios Salgado e Jacaré.

De acordo com o Inea, em uma segunda etapa, as intervenções na localidade vão continuar com a canalização do Rio Salgado. Estão programadas ainda outras obras, inclusive de áreas de lazer.

“Urbanização do entorno com a criação de espaços públicos de lazer, calçamento, implantação de ciclovias e pavimentação dos logradouros que margeiam o rio. Ações que garantirão segurança ambiental e qualidade de vida para os moradores da região”, informou.

Saneamento

Em outra frente, a companhia Águas do Rio, responsável pelo abastecimento de água e tratamento de esgoto na comunidade, começa nesta segunda-feira o recadastramento das residências do Jacarezinho, a extensão da rede para regularizar o abastecimento, a revitalização do Reservatório do Azul, a ampliação da Tarifa Social e o reparo da rede.

Durante a apresentação detalhada do Cidade Integrada, no sábado, o governador disse que a concessionária antecipou, em quase quatro anos, o cronograma previsto para a região na assinatura do contrato de concessão da Cedae, em agosto do ano passado.

“Eles [a concessionária] começaram um estudo conosco para diminuir, ainda mais o valor da tarifa social, para que ela seja mais social ainda e as pessoas tenham maior possibilidade de pagar”, disse, acrescentando que foi verificado que os moradores consomem uma quantidade menor do que é estipulado, atualmente, pela tarifa.

Ainda em saneamento, nas ações de tratamento de esgoto estão previstas a limpeza e desobstrução das canaletas, a recuperação da Estação Elevatória de Esgoto, a verificação das redes e levantamento cadastral, o reparo em toda a rede de esgoto e drenagem e a finalização do Tronco Coletor de Manguinhos.

Escola

Para hoje também estava marcado o início da reforma estrutural da escola estadual Luiz Carlos da Vila, com reconstrução da piscina olímpica, realização de oficinas esportivas, cursos livres de idiomas e qualificação profissional. Aí deverão ser empregados R$ 2 milhões.

O governador do Rio, Cláudio Castro, chegou cedo para acompanhar o início das obras no Jacarezinho. Em seu perfil no Twitter, Castro destacou que esse é o começo de uma transformação para a população da região. “Bom dia! Estamos acompanhando o início das ações do programa Cidade Integrada, no Jacarezinho. Começa um tempo de transformação para os moradores da comunidade”.

Segurança

Também já está funcionando na comunidade um posto de ouvidoria e corregedoria da Polícia Militar. A instalação foi resultado das reivindicações de moradores que reclamam da violência praticada em operações policiais.

De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar a pasta tem dado total apoio às demandas dos moradores locais desde o início da retomada do território na comunidade, que ocorreu na quarta-feira passada (19) com a participação de 1,3 mil agentes de segurança, sendo 800 policiais militares e 500 policiais civis e encerrou naquele dia com 38 prisões.

“A 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), responsável por apurar a conduta dos policiais militares naquela região, já registrou três denúncias sobre as ações na comunidade. Os fatos estão sendo apurados com extremo rigor e a isonomia condizente”, informou a secretaria.

Os moradores têm a opção ainda de acionar a área correicional da PM pelo telefone (21) 2725-9098 ou pelo email [email protected]

Também na área de segurança, está em andamento um redesenho do policiamento, com redistribuição da Polícia Militar na região. Será construído um Batalhão da Polícia Militar com o efetivo de 400 agentes, sendo 280 que atualmente fazem parte da UPP Jacarezinho e 120 da UPP Manguinhos.

A instalação será no antigo terreno da fábrica General Electric (GE), que empregava muitos moradores da região. Os investimentos para a construção do Batalhão foram estimados em R$ 18 milhões.

A tecnologia será usada durante o policiamento nas comunidades por meio de câmeras operacionais portáteis tanto no Jacarezinho, como na Muzema, na zona oeste, as duas escolhidas pelo governo do estado para iniciar o Cidade Integrada.

Residências

Já em fevereiro, vai começar o censo para verificar a situação dos imóveis das comunidades. Será desenvolvido ainda um projeto para fornecer assistência técnica para 10 mil famílias e a execução de cinco mil melhorias habitacionais, além de reparos de até R$ 15 mil em moradias.

Eixos

O Cidade Integrada tem seis eixos: Social, Econômico, Infraestrutura, Transparência, Diálogo/Governança e Segurança. Segundo o governador, o investimento inicial ultrapassa R$ 500 milhões.

As duas comunidades foram escolhidas por causa do avanço do tráfico de drogas com muitos confrontos, no Jacarezinho, e da milícia, na Muzema. Segundo Castro, o programa só será estendido a outras localidades, quando estiver 100% implantado nas duas comunidades.