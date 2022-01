Vento forte provocou estragos em Lajeado Jacaré, no Interior de Crissiumal

O forte vento em meio a chuva, provocado por áreas de instabilidade trouxeram prejuízos para propriedades rurais da região de Lajeado Jacaré, no interior de Crissiumal.

Na tarde deste domingo (23/01) por volta das 13 horas e 15 minutos, o forte vento derrubou árvores, causou destelhamentos em galpões e derrubou postes de energia elétrica, sendo que diversas localidades próximas ficaram sem luz.

A chuva que caiu durante o temporal acumulou cerca de 20 milímetros.

Com o calor intenso, o surgimento de áreas de instabilidade e temporais isolados é possível para a nossa região nos próximos dias.

