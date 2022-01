Estado e municípios assinam convênios para pavimentação e melhorias da infraestrutura viária

O governo do Estado, por meio do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), assina, nesta segunda-feira (24/1), às 17h, no Palácio Piratini, convênios para pavimentação e melhorias na infraestrutura viária em municípios.

O governador Eduardo Leite, o secretário de Logística e Tranportes, Juvir Costella, e o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, estarão presentes na cerimônia. O evento será transmitido pelos canais oficiais do governo do Estado.

Aviso de pauta

O quê: assinatura de convênios entre Estado e municípios para melhorias de infraestrutura viária

Quando: segunda-feira (24/1), às 17h

Onde: Salão Negrinho do Pastoreio - Palácio Piratini

Plataforma: transmissão pelocanal oficial do governo do Estado no Youtube