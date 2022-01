Museus estaduais terão entrada gratuita no aniversário de São Paulo

No aniversário de 468 anos da cidade de São Paulo, comemorado nesta terça-feira (25), os museus estaduais terão entrada gratuita. Entre os destaques, estão duas mostras do programa Modernismo Hoje que serão inauguradas no Museu Afro Brasil, no Parque Ibirapuera. O Memorial da Resistência, a Estação Pinacoteca e Pina Luz, que não abrem às terças-feiras, não farão parte da programação desta terça. Desde 10 de janeiro, instituições culturais do estado exigem o comprovante de vacinação contra a covid-19.

Como parte das comemorações do centenário da Semana de Arte Moderna de 1922, o Museu Afro Brasil recebe as mostras “Arqueologia Amorosa de São Paulo”, que mostra a cidade da segunda metade do século 19 até a primeira metade do século 20, e “Padre Jesuíno do Monte Carmelo aos Olhos de Mário de Andrade”. Elas ficarão em cartaz até 30 de junho de 2022, das 10h às 17h.

Quem visitar o Museu da Língua Portuguesa, na Estação da Luz, vai conhecer a mostra temporária “Sonhei em Português”. A exposição fala sobre migrações do século 21 com depoimentos de migrantes na cidade de São Paulo, sejam brasileiros ou estrangeiros. A curadoria é Isa Grinspum Ferraz.

No Museu do Futebol, no Estádio Pacaembu, a novidade é a exposição temporária Tempo de Reação – 100 anos do goleiro Barbosa. Na área em frente ao museu, a criançada poderá participar das atividades do programa “Férias no Museu”, que disponibiliza uma estrutura completa de atividades diversas, como chute a gol, pingue-pongue, futmesa e espaço infantil. Adultos também podem brincar. A programação é das 9h às 18h.

A exposição que homenageia Rita Lee estará no Museu da Imagem e do Som (MIS). A mostra, que teve curadoria dela e do filho da cantora, João Lee, traz um panorama da carreira e da vida de Rita.

Nos jardins da Casa das Rosas, na Avenida Paulista, é possível visitar a instalação Renascimento, formada por 365 manequins suspensos, que homenageia as vítimas da pandemia de covid-19 e os profissionais de saúde. A obra é do artista plástico Siron Franco. Além disso, haverá uma programação especial para o aniversário da cidade com a apresentação do projeto “Canta a poesia”.

Também terão programação gratuita nesta terça-feira (25): Museu da Casa Brasileira, Museu da Imigração, Museu Catavento, Paço das Artes, Casa Guilherme de Almeida, Casa Mário de Andrade e Museu de Arte Sacra de São Paulo.