Coronavírus em SC: Estado confirma 1.361.502 casos,1.270.676 recuperados e 20.361 mortes

Há, em Santa Catarina, 1.361.502 pacientes com teste positivo para Covid-19. Desses, 1.270.676 são considerados recuperados e 70.465 continuam em acompanhamento. O dado foi divulgado neste sábado, 22. O novo coronavírus causou 20.361 mortes no estado desde o início da pandemia. Esses números colocam a taxa de letalidade em 1,5%.

Esses números representam um crescimento de 5.644 no número de casos ativos e há 23 óbitos a mais em relação ao último boletim. A quantidade de casos confirmados aumentou 11.956 e outras 6.289 pessoas passaram a ser consideradas recuperadas, segundo estimativa do Governo do Estado.

Casos de infecção pelo novo coronavírus já foram confirmados em todos os 295 municípios de Santa Catarina e 293 têm registro de ao menos um óbito. Estima-se que haja casos ativos em 289 municípios. Atualmente, a regional de saúde com mais casos ativos proporcionalmente à população é a Grande Florianópolis, com 1.513 para cada 100 mil habitantes. Na sequência, aparecem Oeste (1.456) e Serra (1.176). As que menos têm são Alto Uruguai Catarinense (398), Foz do Rio Itajaí (576) e Alto Vale do Itajaí (583).

Dos 1.089 leitos de UTI Adulto existentes pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Santa Catarina, há 798 ocupados, sendo 201 por pacientes com confirmação ou suspeita de Covid-19. A ocupação é de 73,3%.

Confira o detalhamento por regional de saúde:

Alto Uruguai Catarinense:

Casos confirmados: 30.708 (21.258 por 100 mil hab.)

Casos ativos: 575 (398 por 100 mil hab.)

Óbitos: 384 (266 por 100 mil hab.)

Recuperados: 29.749

Alto Vale do Itajaí:

Casos confirmados: 42.187 (13.927 por 100 mil hab.)

Casos ativos: 1.765 (583 por 100 mil hab.)

Óbitos: 650 (215 por 100 mil hab.)

Recuperados: 39.772

Alto Vale do Rio do Peixe:

Casos confirmados: 43.982 (14.743 por 100 mil hab.)

Casos ativos: 2.994 (1.004 por 100 mil hab.)

Óbitos: 999 (335 por 100 mil hab.)

Recuperados: 39.989

Carbonífera:

Casos confirmados: 89.525 (20.032 por 100 mil hab.)

Casos ativos: 3.738 (836 por 100 mil hab.)

Óbitos: 1.363 (305 por 100 mil hab.)

Recuperados: 84.424

Extremo-Oeste:

Casos confirmados: 38.226 (16.370 por 100 mil hab.)

Casos ativos: 1.768 (757 por 100 mil hab.)

Óbitos: 491 (210 por 100 mil hab.)

Recuperados: 35.967

Extremo-Sul:

Casos confirmados: 37.355 (18.103 por 100 mil hab.)

Casos ativos: 1.858 (900 por 100 mil hab.)

Óbitos: 689 (334 por 100 mil hab.)

Recuperados: 34.808

Foz do Rio Itajaí:

Casos confirmados: 143.943 (19.251 por 100 mil hab.)

Casos ativos: 4.303 (576 por 100 mil hab.)

Óbitos: 2.293 (307 por 100 mil hab.)

Recuperados: 137.347

Grande Florianópolis:

Casos confirmados: 235.276 (18.845 por 100 mil hab.)

Casos ativos: 18.890 (1.513 por 100 mil hab.)

Óbitos: 2.829 (227 por 100 mil hab.)

Recuperados: 213.557

Laguna:

Casos confirmados: 77.570 (20.702 por 100 mil hab.)

Casos ativos: 3.993 (1.066 por 100 mil hab.)

Óbitos: 1.297 (346 por 100 mil hab.)

Recuperados: 72.280

Meio-Oeste:

Casos confirmados: 40.901 (21.042 por 100 mil hab.)

Casos ativos: 1.894 (974 por 100 mil hab.)

Óbitos: 551 (284 por 100 mil hab.)

Recuperados: 38.456

Médio Vale do Itajaí:

Casos confirmados: 153.360 (18.691 por 100 mil hab.)

Casos ativos: 5.423 (661 por 100 mil hab.)

Óbitos: 1.720 (210 por 100 mil hab.)

Recuperados: 146.217

Nordeste:

Casos confirmados: 217.433 (20.243 por 100 mil hab.)

Casos ativos: 10.578 (985 por 100 mil hab.)

Óbitos: 3.344 (311 por 100 mil hab.)

Recuperados: 203.511

Oeste:

Casos confirmados: 73.322 (19.683 por 100 mil hab.)

Casos ativos: 5.425 (1.456 por 100 mil hab.)

Óbitos: 1.197 (321 por 100 mil hab.)

Recuperados: 66.700

Planalto Norte:

Casos confirmados: 50.674 (13.226 por 100 mil hab.)

Casos ativos: 2.273 (593 por 100 mil hab.)

Óbitos: 951 (248 por 100 mil hab.)

Recuperados: 47.450

Serra:

Casos confirmados: 50.542 (17.577 por 100 mil hab.)

Casos ativos: 3.381 (1.176 por 100 mil hab.)

Óbitos: 899 (313 por 100 mil hab.)

Recuperados: 46.262

Xanxerê:

Casos confirmados: 36.497 (17.980 por 100 mil hab.)

Casos ativos: 1.607 (792 por 100 mil hab.)

Óbitos: 704 (347 por 100 mil hab.)

Recuperados: 34.186

Confira o detalhamento por município:

Abdon Batista:

417 casos confirmados, 5 casos ativos, 408 recuperados e 4 óbitos

Abelardo Luz:

2.002 confirmados, 24 ativos, 1.917 recuperados e 61 óbitos

Agrolândia:

1.899 confirmados, 130 ativos, 1.739 recuperados e 30 óbitos

Agronômica:

829 confirmados, 119 ativos, 696 recuperados e 14 óbitos

Água Doce:

1.425 confirmados, 117 ativos, 1.290 recuperados e 18 óbitos

Águas de Chapecó:

684 confirmados, 5 ativos, 668 recuperados e 11 óbitos

Águas Frias:

691 confirmados, 74 ativos, 613 recuperados e 4 óbitos

Águas Mornas:

903 confirmados, 95 ativos, 798 recuperados e 10 óbitos

Alfredo Wagner:

1.140 confirmados, 14 ativos, 1.118 recuperados e 8 óbitos

Alto Bela Vista:

225 confirmados, 27 ativos, 195 recuperados e 3 óbitos

Anchieta:

735 confirmados, 8 ativos, 716 recuperados e 11 óbitos

Angelina:

603 confirmados, 12 ativos, 586 recuperados e 5 óbitos

Anita Garibaldi:

1.314 confirmados, 56 ativos, 1.248 recuperados e 10 óbitos

Anitápolis:

433 confirmados, 17 ativos, 411 recuperados e 5 óbitos

Antônio Carlos:

1.881 confirmados, 153 ativos, 1.701 recuperados e 27 óbitos

Apiúna:

1.031 confirmados, 76 ativos, 937 recuperados e 18 óbitos

Arabutã:

424 confirmados, nenhum ativo, 414 recuperados e 10 óbitos

Araquari:

5.071 confirmados, 336 ativos, 4.645 recuperados e 90 óbitos

Araranguá:

12.562 confirmados, 305 ativos, 11.996 recuperados e 261 óbitos

Armazém:

1.503 confirmados, 24 ativos, 1.444 recuperados e 35 óbitos

Arroio Trinta:

769 confirmados, 94 ativos, 661 recuperados e 14 óbitos

Arvoredo:

370 confirmados, 10 ativos, 355 recuperados e 5 óbitos

Ascurra:

1.596 confirmados, 143 ativos, 1.440 recuperados e 13 óbitos

Atalanta:

599 confirmados, 78 ativos, 510 recuperados e 11 óbitos

Aurora:

1.053 confirmados, 96 ativos, 938 recuperados e 19 óbitos

Balneário Arroio do Silva:

2.449 confirmados, 86 ativos, 2.301 recuperados e 62 óbitos

Balneário Barra do Sul:

1.790 confirmados, 113 ativos, 1.629 recuperados e 48 óbitos

Balneário Camboriú:

31.368 confirmados, 1.391 ativos, 29.528 recuperados e 449 óbitos

Balneário Gaivota:

1.593 confirmados, 33 ativos, 1.521 recuperados e 39 óbitos

Balneário Piçarras:

5.808 confirmados, 64 ativos, 5.677 recuperados e 67 óbitos

Balneário Rincão:

1.806 confirmados, 71 ativos, 1.681 recuperados e 54 óbitos

Bandeirante:

459 confirmados, 5 ativos, 448 recuperados e 6 óbitos

Barra Bonita:

297 confirmados, 35 ativos, 260 recuperados e 2 óbitos

Barra Velha:

5.265 confirmados, 89 ativos, 5.038 recuperados e 138 óbitos

Bela Vista do Toldo:

94 confirmados, 1 ativo, 88 recuperados e 5 óbitos

Belmonte:

411 confirmados, 35 ativos, 371 recuperados e 5 óbitos

Benedito Novo:

1.116 confirmados, 6 ativos, 1.090 recuperados e 20 óbitos

Biguaçu:

13.403 confirmados, 583 ativos, 12.644 recuperados e 176 óbitos

Blumenau:

71.332 confirmados, 2.912 ativos, 67.713 recuperados e 707 óbitos

Bocaina do Sul:

519 confirmados, 105 ativos, 410 recuperados e 4 óbitos

Bom Jardim da Serra:

781 confirmados, 41 ativos, 732 recuperados e 8 óbitos

Bom Jesus:

584 confirmados, 43 ativos, 531 recuperados e 10 óbitos

Bom Jesus do Oeste:

212 confirmados, 25 ativos, 181 recuperados e 6 óbitos

Bom Retiro:

975 confirmados, 44 ativos, 910 recuperados e 21 óbitos

Bombinhas:

4.123 confirmados, 197 ativos, 3.856 recuperados e 70 óbitos

Botuverá:

1.070 confirmados, 22 ativos, 1.037 recuperados e 11 óbitos

Braço do Norte:

10.748 confirmados, 1.230 ativos, 9.403 recuperados e 115 óbitos

Braço do Trombudo:

901 confirmados, 98 ativos, 796 recuperados e 7 óbitos

Brunópolis:

399 confirmados, 48 ativos, 342 recuperados e 9 óbitos

Brusque:

32.666 confirmados, 683 ativos, 31.652 recuperados e 331 óbitos

Caçador:

7.453 confirmados, 144 ativos, 7.016 recuperados e 293 óbitos

Caibi:

848 confirmados, 74 ativos, 758 recuperados e 16 óbitos

Calmon:

52 confirmados, nenhum ativo, 45 recuperados e 7 óbitos

Camboriú:

15.980 confirmados, 379 ativos, 15.412 recuperados e 189 óbitos

Campo Alegre:

1.441 confirmados, 25 ativos, 1.373 recuperados e 43 óbitos

Campo Belo do Sul:

889 confirmados, 71 ativos, 795 recuperados e 23 óbitos

Campo Erê:

1.562 confirmados, 35 ativos, 1.504 recuperados e 23 óbitos

Campos Novos:

6.265 confirmados, 93 ativos, 6.049 recuperados e 123 óbitos

Canelinha:

1.792 confirmados, 164 ativos, 1.607 recuperados e 21 óbitos

Canoinhas:

8.062 confirmados, 414 ativos, 7.526 recuperados e 122 óbitos

Capão Alto:

195 confirmados, 6 ativos, 187 recuperados e 2 óbitos

Capinzal:

5.710 confirmados, 188 ativos, 5.467 recuperados e 55 óbitos

Capivari de Baixo:

5.246 confirmados, 225 ativos, 4.934 recuperados e 87 óbitos

Catanduvas:

2.275 confirmados, 150 ativos, 2.092 recuperados e 33 óbitos

Caxambu do Sul:

698 confirmados, 45 ativos, 640 recuperados e 13 óbitos

Celso Ramos:

541 confirmados, 71 ativos, 464 recuperados e 6 óbitos

Cerro Negro:

211 confirmados, 3 ativos, 204 recuperados e 4 óbitos

Chapadão do Lageado:

429 confirmados, 1 ativo, 422 recuperados e 6 óbitos

Chapecó:

49.023 confirmados, 3.727 ativos, 44.498 recuperados e 798 óbitos

Cocal do Sul:

4.140 confirmados, 85 ativos, 3.990 recuperados e 65 óbitos

Concórdia:

19.009 confirmados, 196 ativos, 18.584 recuperados e 229 óbitos

Cordilheira Alta:

696 confirmados, 43 ativos, 645 recuperados e 8 óbitos

Coronel Freitas:

1.911 confirmados, 46 ativos, 1.834 recuperados e 31 óbitos

Coronel Martins:

270 confirmados, 26 ativos, 241 recuperados e 3 óbitos

Correia Pinto:

2.259 confirmados, 97 ativos, 2.102 recuperados e 60 óbitos

Corupá:

2.115 confirmados, 37 ativos, 2.036 recuperados e 42 óbitos

Criciúma:

44.133 confirmados, 2.047 ativos, 41.415 recuperados e 671 óbitos

Cunha Porã:

1.486 confirmados, 93 ativos, 1.366 recuperados e 27 óbitos

Cunhataí:

199 confirmados, nenhum ativo, 197 recuperados e 2 óbitos

Curitibanos:

6.613 confirmados, 487 ativos, 5.926 recuperados e 200 óbitos

Descanso:

1.238 confirmados, 77 ativos, 1.142 recuperados e 19 óbitos

Dionísio Cerqueira:

2.218 confirmados, 63 ativos, 2.103 recuperados e 52 óbitos

Dona Emma:

568 confirmados, 23 ativos, 540 recuperados e 5 óbitos

Doutor Pedrinho:

522 confirmados, 18 ativos, 498 recuperados e 6 óbitos

Entre Rios:

743 confirmados, 9 ativos, 724 recuperados e 10 óbitos

Ermo:

413 confirmados, 8 ativos, 399 recuperados e 6 óbitos

Erval Velho:

977 confirmados, 49 ativos, 915 recuperados e 13 óbitos

Faxinal dos Guedes:

2.387 confirmados, 205 ativos, 2.139 recuperados e 43 óbitos

Flor do Sertão:

206 confirmados, 3 ativos, 203 recuperados e nenhum óbito

Florianópolis:

104.875 confirmados, 11.099 ativos, 92.633 recuperados e 1.143 óbitos

Formosa do Sul:

455 confirmados, 14 ativos, 433 recuperados e 8 óbitos

Forquilhinha:

7.067 confirmados, 157 ativos, 6.847 recuperados e 63 óbitos

Fraiburgo:

5.258 confirmados, 145 ativos, 4.992 recuperados e 121 óbitos

Frei Rogério:

385 confirmados, nenhum ativo, 374 recuperados e 11 óbitos

Galvão:

553 confirmados, 36 ativos, 505 recuperados e 12 óbitos

Garopaba:

4.441 confirmados, 247 ativos, 4.145 recuperados e 49 óbitos

Garuva:

2.806 confirmados, 304 ativos, 2.469 recuperados e 33 óbitos

Gaspar:

9.983 confirmados, 260 ativos, 9.527 recuperados e 196 óbitos

Governador Celso Ramos:

3.433 confirmados, 278 ativos, 3.123 recuperados e 32 óbitos

Grão-Pará:

1.597 confirmados, 33 ativos, 1.550 recuperados e 14 óbitos

Gravatal:

2.356 confirmados, 31 ativos, 2.274 recuperados e 51 óbitos

Guabiruba:

4.186 confirmados, 41 ativos, 4.096 recuperados e 49 óbitos

Guaraciaba:

2.140 confirmados, 27 ativos, 2.081 recuperados e 32 óbitos

Guaramirim:

8.432 confirmados, 218 ativos, 8.110 recuperados e 104 óbitos

Guarujá do Sul:

635 confirmados, 30 ativos, 594 recuperados e 11 óbitos

Guatambú:

976 confirmados, 74 ativos, 882 recuperados e 20 óbitos

Herval d'Oeste:

4.964 confirmados, 147 ativos, 4.751 recuperados e 66 óbitos

Ibiam:

288 confirmados, 17 ativos, 267 recuperados e 4 óbitos

Ibicaré:

587 confirmados, 33 ativos, 545 recuperados e 9 óbitos

Ibirama:

2.012 confirmados, 21 ativos, 1.952 recuperados e 39 óbitos

Içara:

8.832 confirmados, 256 ativos, 8.434 recuperados e 142 óbitos

Ilhota:

2.179 confirmados, 18 ativos, 2.122 recuperados e 39 óbitos

Imaruí:

1.066 confirmados, 2 ativos, 1.041 recuperados e 23 óbitos

Imbituba:

7.323 confirmados, 46 ativos, 7.161 recuperados e 116 óbitos

Imbuia:

710 confirmados, 8 ativos, 691 recuperados e 11 óbitos

Indaial:

11.843 confirmados, 354 ativos, 11.348 recuperados e 141 óbitos

Iomerê:

396 confirmados, 36 ativos, 349 recuperados e 11 óbitos

Ipira:

508 confirmados, 21 ativos, 480 recuperados e 7 óbitos

Iporã do Oeste:

878 confirmados, 10 ativos, 852 recuperados e 16 óbitos

Ipuaçu:

1.205 confirmados, 26 ativos, 1.162 recuperados e 17 óbitos

Ipumirim:

895 confirmados, 6 ativos, 879 recuperados e 10 óbitos

Iraceminha:

600 confirmados, 40 ativos, 556 recuperados e 4 óbitos

Irani:

1.785 confirmados, 39 ativos, 1.724 recuperados e 22 óbitos

Irati:

337 confirmados, 14 ativos, 315 recuperados e 8 óbitos

Irineópolis:

898 confirmados, 38 ativos, 845 recuperados e 15 óbitos

Itá:

1.331 confirmados, 89 ativos, 1.216 recuperados e 26 óbitos

Itaiópolis:

3.198 confirmados, 213 ativos, 2.930 recuperados e 55 óbitos

Itajaí:

44.610 confirmados, 587 ativos, 43.219 recuperados e 804 óbitos

Itapema:

14.951 confirmados, 713 ativos, 13.969 recuperados e 269 óbitos

Itapiranga:

2.581 confirmados, 11 ativos, 2.550 recuperados e 20 óbitos

Itapoá:

4.171 confirmados, 98 ativos, 3.997 recuperados e 76 óbitos

Ituporanga:

4.581 confirmados, 185 ativos, 4.323 recuperados e 73 óbitos

Jaborá:

981 confirmados, 9 ativos, 961 recuperados e 11 óbitos

Jacinto Machado:

1.940 confirmados, 191 ativos, 1.712 recuperados e 37 óbitos

Jaguaruna:

3.764 confirmados, 125 ativos, 3.577 recuperados e 62 óbitos

Jaraguá do Sul:

39.121 confirmados, 1.764 ativos, 36.918 recuperados e 439 óbitos

Jardinópolis:

461 confirmados, 40 ativos, 416 recuperados e 5 óbitos

Joaçaba:

7.711 confirmados, 347 ativos, 7.288 recuperados e 76 óbitos

Joinville:

131.190 confirmados, 6.926 ativos, 122.153 recuperados e 2.111 óbitos

José Boiteux:

743 confirmados, 17 ativos, 716 recuperados e 10 óbitos

Jupiá:

311 confirmados, nenhum ativo, 305 recuperados e 6 óbitos

Lacerdópolis:

545 confirmados, 62 ativos, 479 recuperados e 4 óbitos

Lages:

31.874 confirmados, 2.298 ativos, 29.036 recuperados e 540 óbitos

Laguna:

7.620 confirmados, 855 ativos, 6.608 recuperados e 157 óbitos

Lajeado Grande:

348 confirmados, 33 ativos, 310 recuperados e 5 óbitos

Laurentino:

1.291 confirmados, 3 ativos, 1.277 recuperados e 11 óbitos

Lauro Müller:

2.781 confirmados, 89 ativos, 2.631 recuperados e 61 óbitos

Lebon Régis:

1.392 confirmados, 137 ativos, 1.192 recuperados e 63 óbitos

Leoberto Leal:

452 confirmados, 81 ativos, 369 recuperados e 2 óbitos

Lindóia do Sul:

1.070 confirmados, 77 ativos, 981 recuperados e 12 óbitos

Lontras:

1.403 confirmados, 123 ativos, 1.253 recuperados e 27 óbitos

Luiz Alves:

2.551 confirmados, 144 ativos, 2.393 recuperados e 14 óbitos

Luzerna:

1.185 confirmados, 32 ativos, 1.137 recuperados e 16 óbitos

Macieira:

256 confirmados, 26 ativos, 224 recuperados e 6 óbitos

Mafra:

6.435 confirmados, 338 ativos, 5.960 recuperados e 137 óbitos

Major Gercino:

409 confirmados, 19 ativos, 384 recuperados e 6 óbitos

Major Vieira:

410 confirmados, 5 ativos, 399 recuperados e 6 óbitos

Maracajá:

1.571 confirmados, 88 ativos, 1.461 recuperados e 22 óbitos

Maravilha:

6.367 confirmados, 449 ativos, 5.845 recuperados e 73 óbitos

Marema:

294 confirmados, 12 ativos, 269 recuperados e 13 óbitos

Massaranduba:

3.139 confirmados, 16 ativos, 3.099 recuperados e 24 óbitos

Matos Costa:

181 confirmados, 1 ativo, 177 recuperados e 3 óbitos

Meleiro:

1.477 confirmados, 93 ativos, 1.359 recuperados e 25 óbitos

Mirim Doce:

386 confirmados, 49 ativos, 329 recuperados e 8 óbitos

Modelo:

552 confirmados, 9 ativos, 531 recuperados e 12 óbitos

Mondaí:

1.246 confirmados, 7 ativos, 1.227 recuperados e 12 óbitos

Monte Carlo:

1.412 confirmados, 52 ativos, 1.314 recuperados e 46 óbitos

Monte Castelo:

1.019 confirmados, 37 ativos, 958 recuperados e 24 óbitos

Morro da Fumaça:

4.458 confirmados, 457 ativos, 3.953 recuperados e 48 óbitos

Morro Grande:

727 confirmados, 103 ativos, 617 recuperados e 7 óbitos

Navegantes:

12.692 confirmados, 745 ativos, 11.727 recuperados e 220 óbitos

Nova Erechim:

751 confirmados, 8 ativos, 733 recuperados e 10 óbitos

Nova Itaberaba:

515 confirmados, 1 ativo, 510 recuperados e 4 óbitos

Nova Trento:

2.600 confirmados, 62 ativos, 2.516 recuperados e 22 óbitos

Nova Veneza:

3.405 confirmados, 236 ativos, 3.134 recuperados e 35 óbitos

Novo Horizonte:

319 confirmados, 43 ativos, 276 recuperados e nenhum óbito

Orleans:

5.860 confirmados, 109 ativos, 5.660 recuperados e 91 óbitos

Otacílio Costa:

4.363 confirmados, 396 ativos, 3.902 recuperados e 65 óbitos

Ouro:

1.803 confirmados, 120 ativos, 1.662 recuperados e 21 óbitos

Ouro Verde:

442 confirmados, 29 ativos, 400 recuperados e 13 óbitos

Paial:

237 confirmados, 17 ativos, 216 recuperados e 4 óbitos

Painel:

201 confirmados, 9 ativos, 186 recuperados e 6 óbitos

Palhoça:

35.090 confirmados, 2.483 ativos, 32.238 recuperados e 369 óbitos

Palma Sola:

1.259 confirmados, 162 ativos, 1.080 recuperados e 17 óbitos

Palmeira:

409 confirmados, 27 ativos, 377 recuperados e 5 óbitos

Palmitos:

2.698 confirmados, 176 ativos, 2.460 recuperados e 62 óbitos

Papanduva:

1.961 confirmados, 94 ativos, 1.819 recuperados e 48 óbitos

Paraíso:

196 confirmados, 3 ativos, 186 recuperados e 7 óbitos

Passo de Torres:

1.739 confirmados, 120 ativos, 1.586 recuperados e 33 óbitos

Passos Maia:

381 confirmados, 9 ativos, 359 recuperados e 13 óbitos

Paulo Lopes:

1.573 confirmados, 90 ativos, 1.467 recuperados e 16 óbitos

Pedras Grandes:

866 confirmados, 16 ativos, 827 recuperados e 23 óbitos

Penha:

6.405 confirmados, 21 ativos, 6.277 recuperados e 107 óbitos

Peritiba:

497 confirmados, 36 ativos, 456 recuperados e 5 óbitos

Pescaria Brava:

2.246 confirmados, 13 ativos, 2.207 recuperados e 26 óbitos

Petrolândia:

937 confirmados, 13 ativos, 897 recuperados e 27 óbitos

Pinhalzinho:

4.598 confirmados, 720 ativos, 3.840 recuperados e 38 óbitos

Pinheiro Preto:

630 confirmados, 32 ativos, 589 recuperados e 9 óbitos

Piratuba:

681 confirmados, 23 ativos, 647 recuperados e 11 óbitos

Planalto Alegre:

394 confirmados, 12 ativos, 368 recuperados e 14 óbitos

Pomerode:

7.025 confirmados, 696 ativos, 6.257 recuperados e 72 óbitos

Ponte Alta:

682 confirmados, 40 ativos, 627 recuperados e 15 óbitos

Ponte Alta do Norte:

339 confirmados, 2 ativos, 328 recuperados e 9 óbitos

Ponte Serrada:

1.587 confirmados, 75 ativos, 1.455 recuperados e 57 óbitos

Porto Belo:

3.276 confirmados, 44 ativos, 3.167 recuperados e 65 óbitos

Porto União:

5.522 confirmados, 376 ativos, 5.052 recuperados e 94 óbitos

Pouso Redondo:

2.044 confirmados, 70 ativos, 1.933 recuperados e 41 óbitos

Praia Grande:

1.387 confirmados, 69 ativos, 1.301 recuperados e 17 óbitos

Presidente Castello Branco:

500 confirmados, 10 ativos, 486 recuperados e 4 óbitos

Presidente Getúlio:

2.039 confirmados, 34 ativos, 1.966 recuperados e 39 óbitos

Presidente Nereu:

188 confirmados, 11 ativos, 173 recuperados e 4 óbitos

Princesa:

491 confirmados, 16 ativos, 464 recuperados e 11 óbitos

Quilombo:

1.822 confirmados, 53 ativos, 1.725 recuperados e 44 óbitos

Rancho Queimado:

565 confirmados, 14 ativos, 547 recuperados e 4 óbitos

Rio das Antas:

922 confirmados, 103 ativos, 804 recuperados e 15 óbitos

Rio do Campo:

709 confirmados, 18 ativos, 683 recuperados e 8 óbitos

Rio do Oeste:

919 confirmados, 2 ativos, 900 recuperados e 17 óbitos

Rio do Sul:

10.155 confirmados, 180 ativos, 9.831 recuperados e 144 óbitos

Rio dos Cedros:

1.034 confirmados, 22 ativos, 984 recuperados e 28 óbitos

Rio Fortuna:

856 confirmados, 11 ativos, 834 recuperados e 11 óbitos

Rio Negrinho:

6.160 confirmados, 63 ativos, 5.967 recuperados e 130 óbitos

Rio Rufino:

280 confirmados, 43 ativos, 231 recuperados e 6 óbitos

Riqueza:

715 confirmados, 41 ativos, 658 recuperados e 16 óbitos

Rodeio:

1.761 confirmados, 38 ativos, 1.691 recuperados e 32 óbitos

Romelândia:

491 confirmados, 38 ativos, 445 recuperados e 8 óbitos

Salete:

1.094 confirmados, 122 ativos, 963 recuperados e 9 óbitos

Saltinho:

354 confirmados, 51 ativos, 296 recuperados e 7 óbitos

Salto Veloso:

757 confirmados, 28 ativos, 721 recuperados e 8 óbitos

Sangão:

2.059 confirmados, 48 ativos, 1.995 recuperados e 16 óbitos

Santa Cecília:

1.598 confirmados, 44 ativos, 1.522 recuperados e 32 óbitos

Santa Helena:

222 confirmados, nenhum ativo, 218 recuperados e 4 óbitos

Santa Rosa de Lima:

386 confirmados, 18 ativos, 363 recuperados e 5 óbitos

Santa Rosa do Sul:

1.535 confirmados, 70 ativos, 1.437 recuperados e 28 óbitos

Santa Terezinha:

675 confirmados, 85 ativos, 583 recuperados e 7 óbitos

Santa Terezinha do Progresso:

381 confirmados, 23 ativos, 354 recuperados e 4 óbitos

Santiago do Sul:

163 confirmados, 7 ativos, 154 recuperados e 2 óbitos

Santo Amaro da Imperatriz:

4.520 confirmados, 242 ativos, 4.192 recuperados e 86 óbitos

São Bento do Sul:

12.857 confirmados, 508 ativos, 12.149 recuperados e 200 óbitos

São Bernardino:

427 confirmados, 20 ativos, 403 recuperados e 4 óbitos

São Bonifácio:

616 confirmados, 94 ativos, 515 recuperados e 7 óbitos

São Carlos:

1.066 confirmados, 12 ativos, 1.032 recuperados e 22 óbitos

São Cristóvão do Sul:

307 confirmados, 2 ativos, 288 recuperados e 17 óbitos

São Domingos:

1.456 confirmados, 5 ativos, 1.428 recuperados e 23 óbitos

São Francisco do Sul:

9.090 confirmados, 394 ativos, 8.514 recuperados e 182 óbitos

São João Batista:

6.164 confirmados, 476 ativos, 5.585 recuperados e 103 óbitos

São João do Itaperiú:

782 confirmados, 7 ativos, 761 recuperados e 14 óbitos

São João do Oeste:

699 confirmados, 7 ativos, 683 recuperados e 9 óbitos

São João do Sul:

1.385 confirmados, 207 ativos, 1.162 recuperados e 16 óbitos

São Joaquim:

3.744 confirmados, 111 ativos, 3.548 recuperados e 85 óbitos

São José:

41.407 confirmados, 2.146 ativos, 38.629 recuperados e 632 óbitos

São José do Cedro:

2.138 confirmados, 13 ativos, 2.098 recuperados e 27 óbitos

São José do Cerrito:

797 confirmados, 24 ativos, 758 recuperados e 15 óbitos

São Lourenço do Oeste:

2.580 confirmados, 37 ativos, 2.474 recuperados e 69 óbitos

São Ludgero:

3.910 confirmados, 491 ativos, 3.383 recuperados e 36 óbitos

São Martinho:

853 confirmados, 52 ativos, 786 recuperados e 15 óbitos

São Miguel da Boa Vista:

311 confirmados, 21 ativos, 282 recuperados e 8 óbitos

São Miguel do Oeste:

7.774 confirmados, 245 ativos, 7.450 recuperados e 79 óbitos

São Pedro de Alcântara:

857 confirmados, 26 ativos, 815 recuperados e 16 óbitos

Saudades:

1.357 confirmados, 235 ativos, 1.105 recuperados e 17 óbitos

Schroeder:

4.461 confirmados, 276 ativos, 4.142 recuperados e 43 óbitos

Seara:

3.304 confirmados, 38 ativos, 3.226 recuperados e 40 óbitos

Serra Alta:

354 confirmados, 22 ativos, 326 recuperados e 6 óbitos

Siderópolis:

1.618 confirmados, 31 ativos, 1.537 recuperados e 50 óbitos

Sombrio:

4.714 confirmados, 144 ativos, 4.486 recuperados e 84 óbitos

Sul Brasil:

664 confirmados, 30 ativos, 627 recuperados e 7 óbitos

Taió:

2.655 confirmados, 54 ativos, 2.577 recuperados e 24 óbitos

Tangará:

1.664 confirmados, 147 ativos, 1.483 recuperados e 34 óbitos

Tigrinhos:

454 confirmados, 39 ativos, 413 recuperados e 2 óbitos

Tijucas:

8.119 confirmados, 495 ativos, 7.534 recuperados e 90 óbitos

Timbé do Sul:

1.048 confirmados, 20 ativos, 1.010 recuperados e 18 óbitos

Timbó:

8.192 confirmados, 152 ativos, 7.944 recuperados e 96 óbitos

Timbó Grande:

839 confirmados, 40 ativos, 782 recuperados e 17 óbitos

Três Barras:

2.617 confirmados, 161 ativos, 2.384 recuperados e 72 óbitos

Treviso:

941 confirmados, 6 ativos, 922 recuperados e 13 óbitos

Treze de Maio:

1.297 confirmados, 15 ativos, 1.266 recuperados e 16 óbitos

Treze Tílias:

1.092 confirmados, 40 ativos, 1.037 recuperados e 15 óbitos

Trombudo Central:

1.466 confirmados, 100 ativos, 1.338 recuperados e 28 óbitos

Tubarão:

23.874 confirmados, 758 ativos, 22.627 recuperados e 489 óbitos

Tunápolis:

1.324 confirmados, 81 ativos, 1.233 recuperados e 10 óbitos

Turvo:

2.815 confirmados, 321 ativos, 2.460 recuperados e 34 óbitos

União do Oeste:

510 confirmados, 67 ativos, 431 recuperados e 12 óbitos

Urubici:

753 confirmados, 9 ativos, 717 recuperados e 27 óbitos

Urupema:

296 confirmados, 1 ativo, 292 recuperados e 3 óbitos

Urussanga:

4.484 confirmados, 194 ativos, 4.220 recuperados e 70 óbitos

Vargeão:

369 confirmados, 2 ativos, 358 recuperados e 9 óbitos

Vargem:

715 confirmados, 156 ativos, 555 recuperados e 4 óbitos

Vargem Bonita:

970 confirmados, 153 ativos, 809 recuperados e 8 óbitos

Vidal Ramos:

840 confirmados, 85 ativos, 742 recuperados e 13 óbitos

Videira:

13.883 confirmados, 1.509 ativos, 12.249 recuperados e 125 óbitos

Vitor Meireles:

590 confirmados, 1 ativo, 576 recuperados e 13 óbitos

Witmarsum:

472 confirmados, 39 ativos, 428 recuperados e 5 óbitos

Xanxerê:

11.895 confirmados, 525 ativos, 11.178 recuperados e 192 óbitos

Xavantina:

479 confirmados, 13 ativos, 461 recuperados e 5 óbitos

Xaxim:

6.782 confirmados, 413 ativos, 6.248 recuperados e 121 óbitos

Zortéa:

928 confirmados, 22 ativos, 892 recuperados e 14 óbitos