FIES de 2022 oferecerá 110.925 vagas

O Ministério da Educação (MEC) informou que o número de vagas para o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) em 2022 será de 110.925, das quais, 66.555 no primeiro semestre e 44.370 no segundo semestre. As informações foram divulgadas pelo comitê gestor do programa.

— Ao todo, serão disponibilizadas 110.925 vagas para o exercício de 2022, primeiro ano do Plano Trienal, período de 2022 a 2024, com aporte de R$ 500 milhões no Fundo Garantidor do FIES (FG-FIES), provenientes do orçamento do Ministério da Educação — informou o MEC.

O FIES é um programa do Governo Federal destinado à concessão de financiamento a estudantes regularmente matriculados em cursos superiores não gratuitos e com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC.

As inscrições para o FIES ocorrem duas vezes por ano, antes do início das aulas em cada semestre. Para efetuar a inscrição, é necessário que o estudante tenha realizado alguma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) entre os anos de 2010 e 2020.

