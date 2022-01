Ventania provoca queda de árvores na ERS 317 em Redentora

A ventania – acompanhada de chuva – registrada no final da tarde da sexta-feira (21/1) provocou a queda de árvores na ERS 317, no interior de Redentora. O motorista de um caminhão relatou à reportagem do site Clic Portela que viu o momento exato em que os galhos caíram sobre o asfalto e que precisou frear bruscamente para evitar a colisão.

O homem – que é funcionário de uma empresa cerealista – disse também que já havia contatado seus colegas de trabalho para que viessem com os equipamentos necessários para retirar os galhos. Em virtude dos vários troncos, a rodovia ficou em meia pista.

Através de contato telefônico, o prefeito de Redentora, Nilson Paulo Costa, afirmou que o vento e a chuva não causaram danos significativos em moradias ou em outros tipos de edificações no município. Segundo ele, houve registros de galhos pendurados nas redes de energia elétrica, mas que a concessionária responsável já tinha sido comunicada.

De acordo com o mandatário, uma equipe de servidores municipais foi deslocada para efetuar a limpeza do local aonde ocorreu a queda de eucaliptos na ERS 317.

Nilson Paulo Costa ainda ressaltou que a chuva – que oscilou entre 10 e 15 milímetros em Redentora – serviu para reduzir um pouco a temperatura, além de amenizar os efeitos massacrantes da estiagem prolongada.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.