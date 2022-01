Vista Gaúcha melhora aspecto da entrada da cidade

Se a primeira impressão é a que fica, Vista Gaúcha está fazendo o dever de casa na missão de causar uma boa impressão nos visitantes e viajantes que passam pela cidade.

Desde que conseguiu municipalizar o trecho da RSC-163, que passa por dentro do perímetro urbano a administração vem investido no serviço nas laterais da rodovia s por isso foi feita uma obra de melhoria na entrada da cidade, entre o pórtico e o trevo com a construção de passeio público em ambas as lateais da via.

O prefeito Claudemir José Locatelli afirmou que a obra tem dois objetivos que são o embelezamento da entrada do município a segurança para pedestres que por ventura possam transitar naquele trecho. Lembrando que naquela área funciona o cemitério municipal e no outro lado da rua está funcionando também o distrito industrial. Naquele mesmo espaço também fica localizada e bela Praça Municipal.

Além da construção dos passeios também é realizado um trabalho de embelezamento e desenvolvimento do trevo de acesso a cidade com a plantação de flores, limpeza continua, pinturas e cuidados com a jardinagem.