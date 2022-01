Derrubadas se prepara para ter todos os prédios públicos com energia solar

Um dos projetos principais do prefeito Alair Cemin parece que enfim vai andar. O município deve iniciar em breve a instalação de placas de energia solar que sejam capazes de suprir toda a demanda do poder público.

O projeto já foi apresentado anteriormente, mas precisou ser refeito após alguns apontamentos do Tribunal de Contas do estado e depois mais uma vez foi interrompido por uma disputa entre as empresas que participaram da licitação. Nessas paradas o preço do projeto mudava e ele precisou ser readaptado, mas parece que enfim ele vai sair do papel.

Segundo o prefeito Ilá a tendência é de que ele esteja em andamento ainda nesse ano. Serão instaladas placas de energia fotovoltaica no galpão do parque de máquinas, no prédio onde hoje funciona o CRAS e no Bosque Municipal, junto a quadra sintéticas.

O prefeito disse que atualmente o município gasta cerca de R$ 25 mil reais por mês em energia elétrica e com a geração das placas poderá ser absorvido e usado para pagar o financiamento da instalação.

Ele em lembra que o financiamento que vai bancar a instalação das placas será pago em período de sete anos, enquanto que o sistema irá gerar uma economia para o município de pelo menos 20 anos.

O prefeito julga que esse projeto vai atender duas demandas consideradas importantes para o município: a da sustentabilidade com o investimento em energias renováveis e da economia que possibilitará o investimento dos recursos poupados em outras áreas.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.