Tenente Portela estima em 5 milhões investimentos para amenizar falta de água no interior

A informação foi confirmada na manhã de hoje pelo prefeito de Tenente Portela, Rosemar Sala, em entrevista ao programa Estação Província.

Segundo o prefeito o investimento ficará entre R$ 5 milhões e R$ 6 milhões para fazer com que água potável chegue a todas as famílias do interior. O prefeito disse que o município não disponibiliza desse valor em caixa, mas que estão sendo buscados formas de efetivar um financiamento para que o município possa fazer esse investimento considerado prioridade pela administração.

Rosemar Sala também criticou as gestões passadas afirmando que se houvessem sido feitos investimentos mais massivos nesta área o município não estaria sofrendo tanto com os efeitos da crise hídrica causada pela estiagem.

Tenente Portela decretou situação de emergência ainda em dezembro em virtude da falta de chuva. Sala narrou que diariamente aumenta o número de famílias que estão ficando sem água nas suas propriedades, principalmente aquelas que dependem de fontes rasas. Ele afirmou que caminhões pipas estão transportando cerca de 50 mil litros de água por dia para atender o interior.

Outra preocupação narrada pelo prefeito é a falta de água para consumo animal e afirmou que a Secretaria de Desenvolvimento Rural está toda voltada para o auxilio aos produtores rurais, com a busca de soluções, instalação de bombas em açudes e abertura de reservatórios improvisados para garantir que as propriedades não fiquem sem água.

O prefeito também fez um apelo pelo uso consciente da água em Tenente Portela. Segundo o prefeito vários bairros, principalmente nas partes altas da cidade estão ficando sem água e por isso é o momento para cada um fazer a sua parte.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.