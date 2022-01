Reunião entre indígenas não chega em conciliação em relação ao cacicado da Terra Indígena

Uma reunião ocorrida ontem na sede do 7º BPM, intermediada pela FUNAI, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e Ministério Público Federal com os dois grupos que se consideram caciques da Terra Indígena do Guarita terminou sem conciliação entre as partes.

Carlinhos Alfaiate sustenta que seu mandato vai até dezembro desse ano e que a eleição ocorrida no dia 19 de dezembro que elegeu Valdonês Joaquim e Joel Ribeiro de Freitas não teve legitimidade e também não contou com ajuda ou regulamentação externa questionando a lisura do pleito.

Já Joel Ribeiro, que assumiu a função de cacique eleito em virtude da prisão de Valdonês Joaquim, sustenta que o mandato de Carlinhos era de quatro anos e não de cinco e por isso deveria acabar agora. Ele afirma que Carlinhos não tem nenhum documento que justifique a sua permanência até dezembro. Por outro lado, ele sustenta que foi eleito democraticamente, dentro de um processo de votação direta e por isso ele é o cacique.

Nenhuma das partes recuou de suas teses e no final da reunião ficou acertado que os órgãos vão recorrer ao Conselho Estadual dos Povos Indígenas para chegar a uma solução e resolver o impasse.

Com a impossibilidade de chegar a uma conciliação na reunião, ambas as lideranças se comprometeram a manter a paz e não usar de atos de violência na briga pelo poder.

