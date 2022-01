Evento vai comemorar os 50 anos do Padre Guido em Tenente Portela

Ocorre no próximo domingo, 23, um evento em comemoração aos 50 anos o Padre Guido Taffarel em Tenente Portela. Em entrevista ao programa Estação Província, o pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, padre Daniel Broglio, explicou que a programação vai começar às 10 horas com a Santa Missa, que neste domingo ocorrerá em horário diferenciado. Após será descerrado em frente à igreja um monumento que vai registrar o meio século do padre Guido na Paróquia.

Está previsto ainda almoço na cripta da igreja para 300 pessoas. O número foi limitado em virtude da pandemia. Durante a tarde ocorrerá apresentações culturais.

Padre Guido Taffarel chegou na paróquia de Tenente Portela em 23 de janeiro de 1972, onde assumiu inicialmente como vigário paroquial e três anos mais tarde foi nomeado pároco, função que ocupou até 2021 quando passou o comando para o Padre Daniel.

Em entrevista recente ao jornal Província, o padre Guido disse que sua missão de vida foi levar o evangelho e que seguirá fazendo isso por toda a vida e que mesmo não sendo mais o Pároco, ainda vai seguir trabalhando na paróquia e atendendo a comunidade católica, que ele chama de família.

LEIA MATÉRIA ESPECIAL SOBRE A VIDA DO PADRE GUIDO EM TENENTE PORTELA

Aos 80 anos o padre Guido Taffarel levanta cedo, pratica seus exercícios físicos, realiza uma caminhada e então está pronto para começar o seu dia, que poderá ser preenchido por encontros, reuniões e celebrações ou então por leituras, escritas e estudos. O sacerdote disse que nunca para de estudar, e que esse é um ensinamento que carrega consigo desde a época em que era um jovem em formação para a vida religiosa.

Outra paixão que o padre Guido carrega consigo desde a época de menino é gosto por passarinhos e por isso ele dá uma atenção especial ao viveiro que ele mantém junto a casa paroquial.

No domingo, dia 23, o padre Guido estará comemorando junto com a sua comunidade os 50 anos de trabalho em Tenente Portela. Ele chegou no município em 1972, como vigário paroquial e três anos mais tarde, em 1975, assumiu como Pároco, responsável pela Paróquia Nossa Senhora Aparecida, função que exerceu até o ano passado quando entregou o cargo.

Antes de qualquer coisa o padre faz questão de ressaltar que deixou o cargo de pároco, mas que seguirá atuando na paróquia, celebrando missas e convivendo com a comunidade que ele chama de família. Segundo o padre, a sua família natural que era de 11 irmãos, atualmente tem apenas quatro, no entanto, ele tem em seu coração o sentimento familiar por todos os paroquianos.

Padre Guido Taffarel conta que o inicio do trabalho foi difícil. Ele assumiu alguns anos após a saída do padre Albino Bussato, que deixou o comando da paróquia em 1968. Segundo o sacerdote a paróquia estava enfrentando dificuldades em virtude de algumas dívidas que se acumularam que estouraram ainda nos anos 60, mas que com responsabilidade e controle foi possível sanar os problemas financeiros da época.

Padre Guido Taffarel (Foto: Rádio Luz e Alegria)

O padre também lembra que um dos grandes trabalhos que realizou foi a formação de leigos, pois logo depois de assumir, ainda no final dos anos 70, o então vigário paroquial deixou a comunidade portelense e pelos 12 anos seguintes ele atendeu sozinho toda a paróquia que compreendia Tenente Portela, Vista Gaúcha, Barra do Guarita e ainda parte de Miraguaí. Segundo o padre foi essa formação de lideranças que proporcionou a realização do trabalho com tranquilidade, tanto é que nos 12 anos ele tirou férias normalmente, sabendo que mesmo a igreja matriz estava em boas mãos.

Foi numa dessas viagens de férias que padre Guido visitou Recife e teve um encontro com Dom Helder Câmara. Ele narra que estava acompanhado de outro padre e contavam para Dom Helder sobre os desafios e dificuldades que enfrentavam em suas paróquias quando esse disse uma frase que lhe marcou muito: “Apesar dos homens quem governa e igreja é Deus!”

Essa inclusive é uma das máximas do padre Guido quando questionado sobre o que mais lhe marcou nesses 50 anos. Ele comenta que para ele nunca foi um trabalho e sim uma missão e que o ato de evangelizar e de estar junto das pessoas e das famílias levando a palavra de Deus é a sua conquista pessoal como homem e como sacerdote.

A mensagem para as gerações futuras deixadas pelo padre Guido é para que as pessoas se reconciliem com Deus e encontrem Deus dentro de si, pois a vida sem Deus não é nada. “Se Deus não está presente a vida não esta perfeita”, concluí o padre.

