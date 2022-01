Cidade de SP aprova protocolo para desfiles de carnaval no Sambódromo

A prefeitura de São Paulo aprovou nesta semana protocolos sanitários para o desfile de carnaval no Sambódromo do Anhembi. Por enquanto, os desfiles estão mantidos, mas poderão ser adiados se houver uma piora no cenário epidemiológico da covid-19 na cidade. Neste momento, com o surgimento da variante Ômicron, a cidade de São Paulo vem observando um aumento expressivo no número de casos e de internações pelo vírus.

Entre os protocolos que foram acertados na reunião de quarta-feira (19) e que podem ser consultados no site da prefeitura estão a exigência de passaporte vacinal para o público, o limite de ocupação máxima de 70% em qualquer setor do Sambódromo, a exigência de vacinação para os sambistas, o uso obrigatório de máscara tanto para os que vão desfilar quanto para o público, a redução do número de componentes das escolas e o controle de público tanto na concentração quanto na dispersão das escolas. Também foram feitas recomendações para os ensaios técnicos das escolas de samba.

Em São Paulo, os desfiles de escolas de samba devem acontecer entre os dias 25 e 28 de fevereiro. Já o carnaval de rua foi cancelado.