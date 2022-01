Redentora assina convênio para pavimentação asfáltica

O Prefeito em exercício Jaime Jung esteve na capital do Estado juntamente com os vereadores Denilson da Silva e Malberk Dullius assinando o convênio para obra de pavimentação asfáltica para Redentora. Esteve no ato da assinatura do convênio o Secretário estadual Luiz Carlos Busato, responsável pela pasta de Articulação e Apoio aos Municípios. A conquista para o município se deu por meio do Projeto Pavimentar do Governo do Estado e teve apoio do Deputado Estadual Juvir Costela do MDB, após solicitação dos vereadores.

O convênio foi assinado na quinta-feira (20/01), com valor de R$ 701.948,40 mais contrapartida de R$ 44.805,62 municipal. O investimento vai contemplar as ruas Acelino Lutz Pinheiro, a partir do trecho da rua Pedro Luiz Costa interligando a Rua João Pedro de Moura até o Estádio Municipal Ricardo Tesche. Será pavimentado também a distância que faz ligação com a ERS 317.

Belô e Nico, vereadores do município, destacam que investir na infraestrutura é benéfico a toda população, nesse caso, serão novas ruas pavimentadas, o que significa melhor deslocamento e embelezamento da cidade.

