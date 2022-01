Fogo já consumiu 600 hectares de mata na área indígena no Noroeste do RS

De acordo com informações atualizadas na manhã de ontem, quinta-feira (20/01), pelo Cacique Sandro Silva, a chegada do caminhão do corpo de bombeiros na quarta à tarde, 19, e o aporte do caminhão tanque e da retroescavadeira da prefeitura de Erval Seco, afastou o risco de o incêndio atingir as residências da comunidade.

O fogo não está sendo combatido na mata nativa devido a extensão da área sinistrada e da falta de equipamentos adequados.

Uma equipe do corpo de bombeiros encontra-se de plantão permanente na Aldeia Gengibre para monitorar o avanço do fogo e proteger as famílias.

Ainda segundo o cacique, já foi atingido cerca de 600 ha de mata nativa e agora o fogo avança em direção a Palmitinho.

