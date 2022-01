Caso envolvendo imobiliária alerta para nova forma de abordagem de estelionatários

Os casos de estelionato seguem causando prejuízos aos moradores da região. Com variados tipos de abordagens e em diversos meios, a atuação desses criminosos preocupa pelos estragos, principalmente, financeiros, causados a quem acaba caindo na ladainha dos estelionatários. O problema está na sofisticação cada vez maior dos golpes, que obriga as pessoas desconfiarem, praticamente, de tudo e de todos, especialmente, nos meios digitais.

Um exemplo disso, foi um dos casos mais recentes registrados na Delegacia de Polícia de Frederico Westphalen. No estelionato envolvendo uma negociação de aluguel de imóvel, conforme o relato da vítima no boletim de ocorrência, após demonstrar seu interesse em alugar um imóvel em FW em um grupo específico para isso na rede social Facebook, uma pessoa lhe contatou no privado disponibilizando um imóvel para locação.

O estelionatário chegou a utilizar um imóvel verdadeiro, disponível no site de uma imobiliária da cidade, como margem de veracidade para o golpe. Usando-se do argumento de que o valor cobrado pela empresa seria muito alto, o suposto proprietário alegava que estava, também, negociando o imóvel diretamente com o inquilino. Desta forma, o criminoso conseguiu ludibriar a vítima, que procedeu todos os passos para efetuar o aluguel, incluindo, o depósito de um valor caução de R$ 1.150, comum nesse tipo de negociação.

Depois de depositar o valor e combinar o local e data para a retirada das chaves, a vítima foi até o endereço em que havia alugado o imóvel, porém, ninguém apareceu, momento em que a vítima percebeu que havia caído em um golpe.

– Neste golpe o estelionatário se fazia passar por um corretor e mostrava, realmente, todos os dados de um imóvel verdadeiro, retirados, possivelmente, do site da imobiliária. No decorrer da negociação, foi pedido o depósito dessa caução, que foi efetuado. Mas, na data combinada para a retirada das chaves, ninguém apareceu no lugar combinado – detalha o Delegado titular da DP de Frederico Westphalen, Jacson Oiliam Boni.

“Não se afobar na internet”

Diante de mais uma modalidade de aplicação de estelionatos, o Delegado frederiquense reforça os cuidados que precisam ser tomados pelas pessoas. Entre eles, a principal dica da autoridade policial é a checagem das informações publicadas em redes sociais ou por meio on-line.

– O formato das redes sociais, especialmente no Facebook, é que você encontra o número e entra em contato com outra pessoa de uma maneira totalmente informal e a mercê de qualquer fiscalização. Vai apenas pela confiança. Nesses casos, a recomendação que sempre se faz é procurar os canais oficiais sempre. Por exemplo, se você viu que tem um anúncio de imóvel vinculado a uma imobiliária, você entra no Google e procura o site oficial desta imobiliária. Ou entra na agenda telefônica, por exemplo, e procura o número fixo dessa empresa ou do corretor. É importante entrar em contato com o pessoal por iniciativa própria, para garantir que aquilo que esteja sendo negociado é mesmo aquilo mesmo – orienta Oiliam Boni.

O Delegado ainda lembra outro tipo de golpe, mais comum e com atuação similar ao da imobiliária, muito aplicado. “Temos também o golpe do leilão. O pessoal vê um anúncio de moto, por exemplo, clica e começa a conversar com as pessoas. Os criminosos usam o nome de um grupo de leilão famoso, que realmente existe, mas não são eles, de fato. Por isso que é preciso procurar os canais oficiais. Tem que ter essa precaução maior na internet. Hoje a internet traz facilidades, mas tem inúmeras pessoas ali tentando aplicar golpes. Sempre tem que ter um certo resguardo maior, buscar mais garantias e não se afobar. Eu vejo que, de uma forma geral nos estelionatos, também sempre há essa solicitação de um dinheiro prévio, o que não acontece normalmente. O pessoal compra, por exemplo, uma moto e transfere R$ 2 mil de antecipação sem nem ver a moto. Essas são as chances de você cair num golpe. Não dá para se afobar na internet” ressalta o Delegado de Frederico Westphalen.

Em contato com a imobiliária usada pelos criminosos no golpe registrado na DP de Frederico Westphalen, em busca de orientações da empresa sobre o fato ocorrido, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.

