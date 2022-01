Administração Municipal de Tenente Portela propõe reajuste de 15,04% para os servidores em 2022

Já está na Câmara de Vereadores o Projeto de Lei que concede a revisão anual dos servidores municipais de Tenente Portela. A matéria deverá ser analisada em sessão extraordinária marcada para esta sexta-feira (21/01).

Antes do envio, o prefeito Rosemar Sala, reuniu-se com representantes dos sindicatos de servidores municipais (SIMTEPO) e dos professores (SIMPROMTEP) e explanou acerca do tema. Nos encontros, ocorridos na tarde desta quarta-feira, 19, o chefe do Executivo apresentou os índices de reposição de 10,06%, a contar de 1 de janeiro, e mais 4,52%, válidos a partir de 1 de junho. Como o segundo percentual incide sobre o primeiro, a reposição total para 2022 é de 15,04%.

A revisão contempla todas as categorias de servidores ativos e inativos do quadro geral, do quadro do magistério, efetivos e contratados temporariamente, cargos em comissão, funções gratificadas e subsídios dos conselheiros tutelares.

O prefeito destacou que a intenção sempre foi de conceder uma reposição maior, porém, este é limite possível para este momento. “Temos a maior consideração pelos trabalhadores do serviço público, mas temos também o nosso compromisso com as contas públicas e a manutenção dos serviços ao cidadão”, pontuou. Sala ressaltou que o índice final de 15,04% resultará em um aumento real para todos os servidores e no comparativo com outros Municípios é um dos maiores percentuais propostos até o momento.

