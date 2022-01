ÚLTIMO DIA: Inscrições para trabalhar no Censo encerram nesta sexta-feira

Esta sexta-feira (21/01), será o último dia para os interessados em trabalhar no Censo 2021 realizarem sua inscrição no processo seletivo.

Nos 14 municípios de atuação da Agência IBGE de Três Passos são oferecidas 111 vagas, distribuídas nas funções de Agente Censitário Municipal (ACM), Agente Censitário Supervisor (ACS) e Recenseador.

As inscrições devem ser realizadas no site conhecimento.fgv.br/concursos até o final desta sexta-feira, dia 21 de janeiro de 2022, para as funções de ACM/ACS e recenseador.

Para ACM e ACS é necessário ter, no mínimo, ensino médio completo. A carga horária será de 40 horas semanais, o valor da inscrição é de R$ 60,50 e as provas serão no dia 10 de abril, no período da tarde.

A remuneração do ACM será de R$ 2.100,00, e do ACS, de R$ 1.700,00. Para ambos os cargos, o contratado também receberá um auxílio alimentação, de R$ 458,00.

Para o cargo de recenseador, o candidato deve ter, no mínimo, ensino fundamental completo, a remuneração será por produção, a carga horário de trabalho será flexível, as inscrições custam R$ 57,50 e as provas também serão no dia 10 de abril mas no período da manhã.

