Tenente Portela: Morre o empresário Marcos Capellari

Sócio proprietário de um dos mais tradicionais supermercados de Tenente Portela, o empresário Marcos Antônio Capellari morreu na tarde da quinta-feira (20/1). Ele vinha há anos em tratamento médico contra o câncer.

Empreendedor e inquieto, sempre centrou seus investimentos na cidade de Tenente Portela. Marcos Capellari também era apaixonado por viajar. Anos atrás, a bordo de sua Ford F250, partiu em direção ao Caribe. A aventura de milhares de quilômetros foi contada em reportagens especiais publicadas no Jornal Província.

Em 2019, o empresário surpreendeu a comunidade local e regional ao iniciar a construção de um parque temático com esculturas em formato de dinossauros. Batizado de ‘Safra Sauro’, o espaço – que fica em frente à Praça do Imigrante – foi inaugurado em agosto de 2019. O local é um grande atrativo para crianças e adultos.

Em um vídeo documentário produzido na época pelo Sistema Província de Comunicação, Marcos Capellari brincou dizendo que não sabia se iria recuperar o dinheiro investido no parque temático, mas estava fazendo aquilo para sua realização pessoal.

A notícia da morte do empresário desencadeou uma enxurrada de mensagens nas redes sociais. Somente na página mantida pelo comerciante no Facebook, eram centenas de postagens até a noite da quinta-feira. Todos lamentando a partida precoce do portelense.

