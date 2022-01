Governador recebe o presidente do Tribunal de Justiça Militar

No encontro com Fernandes, Leite destacou o respeito nas interações entre o Executivo e a Justiça Militar - Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite recebeu nesta quinta-feira (20/1), no Palácio Piratini, o presidente do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul (TJM-RS), desembargador militar Fábio Duarte Fernandes.

Durante o encontro, Fernandes, que está encerrando a sua gestão, agradeceu ao governador pela boa relação estabelecida com a Justiça Militar durante o período em que o desembargador militar esteve à frente do TJM-RS.

Leite destacou o respeito nas interações entre o Executivo e a Justiça Militar. “Agradeço da mesma forma pela relação sempre leal e republicana do Tribunal de Justiça Militar com o governo do Estado”, disse.

Fernandes permanece na liderança do TJM-RS até fevereiro, quando o desembargador militar Amilcar Fagundes Freitas Macedo assume a presidência para o biênio 2022/2023.