Defesa Civil entrega ordem de serviço para construção de mais pontes em São João Batista

Governo do Estado amplia a entrega de kits de transposição em Santa Catarina. Nesta quinta-feira, o secretário-chefe da Defesa Civil de Santa Catarina, David Busarello, assinou a ordem de serviço para mais estruturas no município de São João Batista. No total, o Estado investiu R$ 866 mil no município entre 2021 e 2022 para a instalação de seis unidades.

Já foram concluídas e entregues quatro estruturas, restando agora a conclusão da cabeceira por parte da prefeitura em outros dois locais. Em seguida, a Defesa Civil pode realizar a entrega das duas próximas pontes, que atenderão a comunidade do Bairro Fernandes.

“Trabalhamos com uma gestão eficiente focada em parceria com os municípios de Santa Catarina, para atender o cidadão e economizar recursos públicos”, ressaltou o secretário-chefe da Defesa Civil. “Essas pontes custariam aos municípios cerca de dois milhões de reais. A Defesa Civil conta com uma Ata de Registro de Preços que proporcionou que tais estruturas fossem entregues com agilidade e com custos mais baixos pelo Governo do Estado”.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

David Busarello ainda destaca que as seis estruturas construídas atendem localidades afetadas pelas chuvas de janeiro do ano passado. “As antigas pontes de madeira agora são substituídas por estruturas de concreto, com possibilidade de tráfego de veículos com total segurança e construídas acima das cotas de enchente”, afirmou. “A gestão Carlos Moisés, com esse projeto, está trazendo segurança e conforto para a população catarinense”.

Durante o ano de 2021, o Governo de Santa Catarina, por meio da Defesa Civil entregou 24 kits de transposição para 19 municípios em Santa Catarina. O número representa uma ponte entregue a cada 15 dias. O valor total investido foi de R$ 2.248.166,02. Outros 54 termos de compromisso já foram assinados entre a DCSC e 26 municípios, o que representa investimento de R$ 6.046.578,70 do Governo.

O ato contou com a presença do prefeito Pedro Alfredo Ramos, do deputado estadual Jerry Comper, e do gerente territorial urbano da DCSC, Fernando Cesar Souza, além de vereadores e comunidade local.