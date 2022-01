Temporal de vento danificou galpão no interior de Crissiumal

Uma área de instabilidade bastante isolada atingiu parte da região no final da tarde dessa quarta-feira. Choveu em Horizontina, também no interior de Crissiumal, Dr. Maurício Cardoso e Colônia Aurora (ARG).

Em Crissiumal a chuva se concentrou nas costas dos rios Buricá e Uruguai, mas com volumes bem diferentes, mesmo em locais próximos.

Em Lajeado Erva, no interior de Crissiumal, um galpão onde ficam as vacas, ruiu com a força do vento, na propriedade da família Dal Berto. O vento foi de curta duração e a chuva na propriedade acumulou 8 milímetros.

Durante esta quinta-feira novamente a região enfrentará muito calor, com pequena possibilidade de pancadas muito isoladas de chuva.

