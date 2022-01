Administração Municipal de Campo Novo assina convênio do Projeto Pavimenta

No início da tarde desta quarta-feira (19/01), a Prefeita em exercício Marcieli Reis, representando também o Prefeito Pedrinho que está em um período de férias, participou do ato de assinatura do Convênio do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Coordenada por Luiz Carlos Busato. O ato ocorreu no Centro Administrativo Fernando Ferrari em Porto Alegre/RS.

O projeto prevê a pavimentação com pedras irregulares (calçamento) da estrada que liga a cidade até a Vila Turvo e representará um investimento de quase 1 milhão de reais, incluindo a contrapartida do município.

O próximo passo será a licitação que em breve o município estará realizando para dar início a obra.

A Prefeita em exercício Marciéli Reis esteve acompanhada do secretário da Assistência Social Marcos Reis, do servidor público Severino Dornelles e do assessor do Deputado Classmann Chico Friske.

