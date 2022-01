Moradores apagam foco de incêndio em lavoura no interior de Humaitá

Nesta quarta-feira (19/01), por volta das 19 horas, um foco de incêndio foi registrado na resteva de uma lavoura de milho na localidade de Indústrias Frizzo, interior de Humaitá. Em torno de meio hectare foi atingido pelo fogo. No local já havia sido plantado soja que estava recém-nascida.

O início do fogo foi percebido por vizinhos que, prontamente, se mobilizaram para apagar as chamas. O combate foi realizado pelos moradores com a utilização de galhos. No momento em que um caminhão-tanque chegou o fogo já estava controlado, mesmo assim foi realizado o rescaldo na área.

Os moradores afirmaram que o fato de não haver vento no momento do incêndio facilitou o combate e evitou que as chamas se alastrassem. Uma residência fica a cerca de 40 metros de onde o fogo começou e outra a uma distância aproximada de 100 metros. Há também um mato de eucalipto e vegetação nativa nas proximidades. Não se sabe o que pode ter provocado o foco de incêndio.

Prefeitura solicita apoio de moradores

A prefeitura de Humaitá publicou um comunicado nesta semana no qual pede atenção à comunidade para que tome o máximo de cuidado, não colocando fogo em terrenos, lixos e quintais. As Secretarias do Meio Ambiente e Agricultura, juntamente com a Defesa Civil, solicitam ainda aos que possuem pulverizadores, distribuidores de adubo líquido, tanques de água ou qualquer outro reservatório que os mantenham abastecidos com água para qualquer emergência.

Focos de incêndio podem ser informados pelos telefones: 3525-1166 da prefeitura ou 99943-5661 da Defesa Civil municipal.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.