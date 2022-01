Homem morre em acidente de trabalho em Erechim

Equipes de socorro foram mobilizadas nesta quarta-feira (19) para atender um acidente de trabalho no Bairro Frinape, nas margens da BR 153 em Erechim.

Assim que chegaram no local, encontraram um operário, embaixo de uma árvore (eucalipto) já com ausência de sinais vitais.

Conforme apurado, a vítima de 66 anos realizava o corte da árvore, juntamente com outros colegas, quando ocorreu o acidente.

Diante do triste fato, o local foi isolado e a Polícia Civil, IGP e PRF realizam os procedimentos cabíveis.

