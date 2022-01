Administração Municipal de Três Passos assina convênio para obra de pavimentação

Nesta quarta-feira (19/01), foi assinado o convênio com o Governo do Estado, no âmbito do Programa Pavimenta, para a realização da obra na Rua Gaspar Silveira Martins, em Três Passos.

O prefeito municipal, Arlei Tomazoni, junto com o secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Luiz Carlos Busato, e o secretário de Meio Ambiente, Nader Ali Umar, realizaram o ato em Porto Alegre.

Esta via é um importante acesso à cidade de Três Passos, através da BR 468, e dá acesso a instituições de ensino e órgãos públicos, com 1961,38 metros de extensão.

Conforme o prefeito Arlei, esta é uma grande vitória da Administração Municipal. “A excelente qualidade do projeto fez a diferença para esta conquista. Parabenizo todas as secretarias envolvidas”, completou.

Três Passos elaborou através da equipe da Secretaria Municipal de Obras, o Projeto de Pavimentação em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) da Rua Gaspar Silveira Martins, o qual foi aprovado na 1ª Etapa, Faixa 2. O orçamento da obra é de R$ 2.753.973,43, sendo que deste, R$ 2 milhões serão de repasse do Estado e R$ 753.973,43 como contrapartida do Município.

O Pavimenta beneficiará projetos de infraestrutura rodoviária incluindo obras de pavimentação (asfalto ou bloco de concreto), terraplanagem, drenagem e microdrenagem (meios-fios, bocas-de-lobo e redes), sinalização e acessibilidade.

O objetivo é promover o fomento à cultura e ao turismo, acesso a bens, serviços e equipamentos públicos e aprimorar as condições para escoamento da produção, melhorando a qualidade de vida de todos os cidadãos. Após 30 dias de inscrição no mês de junho, 453 projetos foram enviados por 406 municípios.

Além disso, 11 prefeituras pediram apoio do Estado para construção de um projeto executivo para futuras obras. O Pavimenta integra o programa Avançar, que reúne ações e investimentos do governo gaúcho em diferentes áreas, já ultrapassando R$ 4 bilhões.

