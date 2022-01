Serviço Militar: seleção complementar 2022

A Seleção Complementar dos conscritos de Tenente Portela será realizada no período de 7 a 11 de fevereiro de 2022, na cidade de Santiago, para tanto os mesmos apresentar-se-ão prontos para o embarque às 11 horas do dia 7 de fevereiro de 2022, em frente à Junta de Serviço Militar, desse Município.

RECOMENDAÇÕES:

1 - Comparecer com roupa adequada: calça/abrigo, camiseta meia manga e calçado fechado. Levar calção e tênis para realização do teste físico, bem como material pessoal e de higiene necessários para no mínimo 5 dias;

2 - Levar cópias das seguintes documentações: Identidade, CPF, comprovante Título Eleitoral e Carteira de Trabalho para os que estiverem trabalhando. Aqueles que não possuírem Identidade e CPF deverão providenciar até a data da seleção;

3 - O conscrito que se enquadre na situação de arrimo deverá conduzir, além dos

já citados anteriormente, os seguintes documentos que justifiquem sua situação: atestado de óbito; atestado médico; atestado do empregador, caso não possua carteira de trabalho assinada; declaração de arrimo assinada por duas testemunhas idôneas, que não sejam parentes, com o endereço, local de trabalho e confirmação da situação alegada; e outros documentos julgados necessários;

4 - Os atestados médicos apresentados pelos conscritos só serão considerados se acompanhados de provas complementares;

5 - Após o término da Seleção Complementar todos os conscritos retornarão para Tenente Portela no dia 11 de fevereiro de 2022;

6 - Os conscritos que forem selecionados para Prestação do Serviço Militar Inicial

serão apanhados no município no dia 21 de fevereiro de 2022, em horário a ser informado posteriormente.

(VAGNER ASSIS MINUZZI DA SILVA - Tenente Coronel | Comandante do 19º Grupo de Artilharia de Campanha)

