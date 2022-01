Revitalização da rodovia Jorge Lacerda deve ficar pronta em maio no Sul do Estado

As máquinas estão na pista, e a revitalização da rodovia Jorge Lacerda segue a todo vapor em Criciúma. Cerca de metade do trabalho já foi executado e a expectativa da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE) é de que a obra seja totalmente finalizada até maio. A estrada representa o principal acesso pelo sul do município, além de uma importante porta de entrada para a cidade vizinha de Forquilhinha.

O governador Carlos Moisés destaca que o investimento de aproximadamente R$ 18 milhões foi realizado a partir de uma demanda da sociedade local. Construída pela prefeitura no fim da década de 1970, a rodovia não passava há décadas por uma intervenção mais profunda e estava repleta de buracos.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

“A vergonha estava praticamente intransitável, cheia de crateras. Decidimos realizar essa intervenção e incluir algumas melhorias no projeto, como a inclusão de terceiras faixas e de alguns trevos. A obra está andando bem e queremos concluir ainda no primeiro semestre. A comunidade já pode ver algumas melhorias, mas ainda tem bastante trabalho para ser realizado”, destaca Moisés.

Para o secretário da Infraestrutura, Thiago Augusto Vieira, a realização da obra com recursos próprios demonstra que o trabalho de enxugamento da máquina pública e corte de custos tem gerado um retorno para a população. No caso da Jorge Lacerda, ele destaca que a reforma da estrada abraça toda a sua extensão, com mais de oito quilômetros.

“Estamos retirando a antiga capa de asfalto e fazendo um trabalho desde a base. Isso quer dizer que essa será uma intervenção duradoura. A rodovia Jorge Lacerda tem um tráfego pesado, pois liga a BR-101 com a SC-108, dois corredores logísticos”, relata Vieira.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Comunidade já vê melhoras

O bairro Verdinho é o principal beneficiado pela revitalização. Cortada pela rodovia, a comunidade lindeira já enxerga os benefícios da reperfilagem do asfalto. O ceramista Elcio Pereira, de 39 anos, mora na região e usa a Jorge Lacerda todos os dias. Segundo ele, os furos de pneu eram constantes até o fim de 2019.

“Era tão difícil de andar que até o fluxo de veículos tinha diminuído. Com essa reforma, mudou bastante e já dá pra ver uma diferença. Ficou muito bom e Criciúma só tem a ganhar com isso. Nós aqui no Verdinho já esperávamos isso há muito tempo. Nesse sentido, precisamos agradecer ao Governo. Com uma rodovia boa, teremos mais oportunidades de emprego, com mais empresas para a nossa região”, diz Pereira.

O instalador de cercas Alceu Machado de Souza tem 57 anos e mora em Nova Veneza. Por rodar em toda a região Sul, ele diz que a reforma da Jorge Lacerda chegou em boa hora. “Essa estrada estava muito feia. Era buraco para tudo quanto é lado. Agora, podemos ver que estão fazendo uma obra de qualidade. É o que a população espera”, pontua.