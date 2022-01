Estado lança programa Avançar no Desenvolvimento Econômico nesta quinta, dia 20

O governador Eduardo Leite anuncia, nesta quinta-feira (20/1), às 11h, no Palácio Piratini, o Avançar no Desenvolvimento Econômico – Programa Juro Zero RS.

Os recursos que serão injetados na economia por meio do programa têm o objetivo de facilitar o acesso ao crédito e melhorar a situação financeira de empresas, estimulando a circulação de bens e serviços.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Edson Brum, também participa do lançamento, que será transmitido por canais oficiais do governo do RS.

Aviso de pauta

O quê: lançamento do Avançar no Desenvolvimento Econômico - Programa Juro Zero RS

Quando: quinta-feira (20/1), às 11h

Onde: Salão Negrinho do Pastoreio - Palácio Piratini

Plataforma: transmissão pelocanal do governo do RS no Youtube