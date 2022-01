Governo de Santa Catarina anuncia editais para obras aguardadas há décadas no Planalto e no Oeste

O Governo de Santa Catarina vai tirar do papel importantes obras aguardadas há décadas no Planalto e no Oeste catarinense. O Diário Oficial do Estado de Santa Catarina desta quarta-feira, 19, traz os editais para escolher as empresas que ficarão responsáveis pelas obras de pavimentação da SC-452, no Planalto, que liga Abdon Batista a Vargem e de restauração com aumento de capacidade das rodovias SC-150 (entr. SC-467 para Zórtea até a entr. da SC-390 em direção a Piratuba) e SC-390 (Piratuba a entr. SC-150).

“Essas duas obras somam mais de R$ 160 milhões de investimentos nessas regiões. O governador Carlos Moisés está empenhado em fazer entregas em todos os cantos deste Estado. São feitos históricos, que eram aguardados há décadas. Comunidades inteiras desacreditadas que os seus pleitos seriam atendidos e que passarão a contar com as novas infraestruturas”, destaca o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade de Santa Catarina, tenente-coronel Thiago Vieira.

Entre Abdon Batista e Vargem, no Planalto, o trecho de 20 km, hoje de chão batido, receberá desde terraplanagem, pavimentação, drenagem, contenções, sinalização, até iluminação e outros detalhes. A previsão é de que a obra dure 2 anos, após a assinatura da Ordem de Serviço e o investimento será de R$ 81,45 milhões. “Vamos tirar a lama e a poeira do trajeto e da vida de quem mora no tercho”, destaca Vieira.

A restauração dos 25 km das rodovias SC-150 e SC-390, no Oeste, contará com terceiras faixas e trechos urbanos com ciclovia. Serão investidos R$ 77 milhões. Será uma obra com reconstrução, em alguns trechos, terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização, contenção, iluminação e outros serviços. O prazo, a partir da assinatura da ordem de serviço, será de 20 meses.