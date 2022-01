Balsa encalha em Itapiranga e bombeiros são chamados para resgate

O Corpo de Bombeiros de Itapiranga foi acionado para auxílio da Balsa que faz a travessia de Itapiranga até o Rio Grande do Sul pelo Rio Uruguai por volta das 22 horas desta terça-feira, 18/01.

A Balsa havia encalhado pelo baixo nível de água no rio com 50 pessoas em cima dela. A empresa responsável acionou a guarnição que foi até o local com uma embarcação e retirou cinco pessoas dela. As demais pessoas foram monitoradas até que fosse possível desencalhar a Balsa.

