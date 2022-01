Inúmeros focos de incêndio são registrados na região

Incêndio causa grande destruição no interior do município (Foto: Divulgação/Bombeiros Voluntários)

Nos últimos dias inúmeros focos de incêndio, alguns de grandes proporções, foram registrados na região. Na noite de ontem foi ápice dos focos de incêndio com vários casos registrados.

Em Tenente Portela moradores da cidade se assustaram com as chamas que podiam ser vistas de locais mais altas do perímetro urbano. O fogo atingiu a comunidade Pedra Lisa dentro da Terra Indígena do Guarita e devastou área de lavoura e mata. Os incêndios nesse local começaram na segunda-feira.

Os bombeiros voluntários de Tenente Portela fizeram o combate as chamas já na segunda, mas novos focos se formaram nessa terça-feira. A situação fica mais crítica, pois segundo Tiago Wisniewiski um dos coordenadores dos bombeiros voluntários, o vento acaba levando pequenas faíscas para longe do local do foco principal e como está muito seco, os focos se espalham e acabam gerando novos pontos de incêndio.

Ainda ontem em Tenente Portela, em São Sebastião também registrou um incêndio em uma plantação de eucalipto. As chamas também eram altas e foi preciso muito esforço para combater as chamas. Na manhã de hoje o incêndio retornou e as equipe dos bombeiros voluntários precisou atender a ocorrência nessa manhã.

Segundo Luciano Berta, outro integrante dos Bombeiros Voluntários de Tenente Portela, todo o trabalho que está sendo realizado é para impedir o fogo de ganhar proporções ainda maiores, uma vez que a quando consegue se controlar o incêndio em um ponto já se começa em outro.

Os bombeiros também estão se queixando da exaustão, já que são poucos, por exemplo hoje estão apenas em três e como não há equipe suficiente não é possível fazer escalas e turnos, por isso o mesmo grupo tem trabalhado continuamente, com poucas horas de sono e com trabalho que ocorrem durante praticamente o dia inteiro, entrando noite e madrugada a dentro.

Os bombeiros militares, que são os responsáveis pelo combate ao incêndio na região estão em outras ocorrências continuamente também. Já foram registrados incêndios em Três Passos, Bom Progresso, Humaitá, Sede Nova Esperança do Sul e Tiradentes do Sul, todos com demandas do corpo de bombeiros de Três Passos.

