Vista Gaúcha terá todas as ruas da cidade pavimentada até o final desse ano

Segundo o prefeito Claudemir José Locatelli a última rua que ainda caricia de pavimentação vai entrar em obras nos próximos dias. A maioria das ruas da cidade estão pavimentadas com asfaltos e algumas com pavimentação de calçamento, no entanto, aos poucos a cidade vai ficando completamente sem ruas que ainda sejam de chão ou cascalho.

Há ainda as ligações da cidade com a RSC-163, que por estas serem de responsabilidade do estado, estavam ainda sem pavimentação, no entanto, o município conseguiu firmar um convênio com o estado que passou a administração do trecho da rodovia que passa por dentro do perímetro urbano para administração do município e com isso essas obras de pavimentação poderão ser realizadas ainda nesse ano.

O prefeito explicou que essa ação é fruto de um conjunto de esforços, mas que neste ano, o município vai poder comemorar o fato de não ter nenhuma rua na cidade sem pavimentação, proporcionando assim maior segurança, comodidade e conforto para os moradores.

